Nächste Station ist New York

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608957/

Der 81. Strausseelauf begann zunächst mit einer Meldung, die bei vielen Kopfschütteln verursachte. Im Startbereich des Halbmarathons in Höhe der ehemaligen Autohäuser Spitzmühle sprach sich schnell herum, dass Unbekannte in der Nacht Hindernisse auf die Strecke rund um den Straussee gelegt hatten. Ob es nun merkwürdige Witzbolde oder gar Gegner der traditionellen Laufveranstaltung waren - es war die einzige Störung und beeinflusste den Ablauf nicht.

"Wir haben im Internet gelesen, dass hier in Strausberg einer der ältesten Volksläufe von Deutschland ausgetragen wird. Da wir sowieso im Training stecken, haben wir uns schnell entschieden", freuten Cristina Torras und Nicolas Cusan. Die gebürtige Spanierin war so aufgeregt, dass sie ihren Transponder bei der Anmeldung im Org-Büro am Fontane-Gymnasium liegen gelassen hatte. Ihr wurde sofort geholfen und das Gerät zur Laufzeiterfassung noch rechtzeitig vor dem Start nachgeliefert. Und während die meisten der Läufer des Halbmarathons mehr aus Spaß an den Start gingen, hatte sich Dagmar Rocktäschel aus Seelow doch einiges vorgenommen. "Klar, steht der Spaß am Lauf im Vordergrund. Für mich ist das heute aber der letzte große Test." Sie will sich in diesem Jahr einen kleinen Traum erfüllen und beim New-York-Marathon mit dabei sein. Der Test war erfolgreich, denn mit einer Zeit von 1:45:32 h gewann sie. Im Ziel gab sie aber zu, dass es nicht leicht war. "Ich weiß nicht, wer auf der zweiten Runde die vielen Hügel eingebaut hatte", erklärte sie scherzhaft. Den Halbmarathon der Männer gewann Thomas Hantke von der TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf. Er freute sich riesig und verwies den Vorjahressieger Ronald Seidenstücker auf den zweiten Platz.

Fast schon leicht und locker siegte die Favoritin des Hauptlaufs über die 9,2 Kilometer. Mayad Al Sayad lief 32:32 min und verpasste ganz knapp den Rekord, den Uta Pippig im Jahre 1988 mit 32:20 min aufgestellt hatte.

Bei den Männern gewann der gebürtige Marokkaner Mustapha El Quartassy. Der 26-Jährige ist erst seit Kurzem in Deutschland, will aber demnächst ein Studium der Sportwissenschaften beginnen.