Strausberg und Seelow ohne Punkte

Berlin/Seelow (MOZ) Niederlagen gab es am 8. Spieltag der Fußball-Oberliga Nord für die Mannschaften aus Märkisch-Oderland.

Der SV Victoria Seelow kam gegen den Männer des FC Anker Wismar richtig unter die Räder. Am Ende hieß es in der Sparkassen-Arena sogar 6:0 für die Gäste von der Küste. Bester Spieler auf dem Platz war Wismars Kevin Mbengani, der drei Tore schoss. "Eine absolut desolate Leistung", so der kurze Kommentar von Teammanager Jörg Schröder nach dem Spiel.

Auch der FC Strausberg verlor. Die Strausberger konnten im altehrwürdigen Berliner Mommsenstadion die Partie gegen Tennis Borussia Berlin lange offenhalten. Den Führungstreffer schoss Felix Robrecht in der 71. Minute. Fünf Minuten vor dem Ende der Partie erhöhte Dragan Erkic auf 2:0.