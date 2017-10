Die Gefahr ist gegenwärtig

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In heißen Sommern sitzt Brandenburg auf einem Pulverfass. Touristisch rühmt sich das Bundesland zurecht mit seinem hohen Waldanteil - und den zahlreichen Seen. Doch wenn die Sonne richtig brennt, brennt auch der Wald. Dieses Gefahrenpotenzial hat das Land längst erkannt und überwacht den Baumbestand mit weit mehr als 100 Kameras.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608964/

Die Kameras registrieren zwar jede Rauchentwicklung, können aber den Schaden lediglich begrenzen. Der hohe Anteil von 70 Prozent Kiefern in den Wäldern, der trockene Sandboden und das sehr kontinentale Klima wirken wie ein Brandbeschleuniger. Auch deshalb will Brandenburg weg von der Monokultur Kiefer. Mehr Laub- und Mischwald soll das Risiko von Waldbränden minimieren.

Vielen geht das in Brandenburg zu langsam voran. Zwischen 1990 und 2015 sind 78 000 Hektar Kiefernwälder "umgebaut" worden, also anderen Baumarten gewichen. Weitere 500 000 Hektar sollen hinzukommen - in den nächsten 40 Jahren. Mit der Gefahr brennender Wälder muss Brandenburg demnach noch Jahrzehnte leben und wird in der Waldbrand-Statistik deutschlandweit den traurigen Spitzenplatz verteidigen. Andreas Wendt