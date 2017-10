Märkische Bäume am meisten gefährdet

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Über den Waldboden züngelnde Flammen oder eine dichte Feuerwand: Brandenburg ist in Sachen Bäumen ein risikobehaftetes Pflaster und hebt sich deutlich von anderen Bundesländern ab. Insgesamt 285 Hektar wurden in Mitleidenschaft gezogen. "Doch wir hatten Glück: es war eigentlich ein durchschnittlicher Sommer", sagt der Landeswaldbrandbeauftragte Raimund Engel. In den Vorjahren gab es im Land zwischen 200 und 300 Brände.

Brand in der Lieberoser Heide © dpa

Zuletzt brannte es am 12. September im märkischen Wald. "Das war aufgrund des Wetters voraussichtlich der letzte Brand der Saison", meinte Engel. In der Radelander Siedlung (Teltow-Fläming) waren einige Hundert Quadratmeter Waldboden durch Fahrlässigkeit in Brand gesetzt worden. Ein Anwohner wollte nach den Angaben Abfall verbrennen. Die Feuerwehr konnte die Flammen glücklicherweise zügig löschen.

Vor drei Jahren musste die mitten im Wald liegende Wohnsiedlung einmal komplett evakuiert werden. "Das Gebiet ist eine Munitionsverdachtsfläche. Da kann bei einem Brand schnell Schlimmeres passieren", sagte er.

Beim größten Brand des Jahres wurden Ende Mai 250 Hektar in der Lieberoser Heide an der Grenze der Landkreise Spree-Neiße und Dahme-Spreewald vernichtet. "Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz, auf dem Kampfmittel zu finden sind, war es sehr kritisch", schilderte Engel. Die Feuerwehr konnte nicht auf dem Areal löschen. Wegen Munitionsgefahr ist das Gebiet gesperrt, Feuerwehrleute dürfen nicht hinein.

"Doch der Wettergott hatte ein Einsehen: ein Gewitter löschte am zweiten Tag das Feuer", so Engel. Dadurch konnte alles unter Kontrolle gebracht werden. Sonst wäre eine größere Fläche in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein trauriger Rekord war in dieser Saison im Landkreis Oberhavel zu verzeichnen: Mit 29 Fällen wurden dort die meisten Waldbrände registriert, davon zwei Drittel durch Brandstiftung verursacht. "Vermutlich mehrere Täter sind dort aktiv", so der Beauftragte. Staatswaltschaft und Polizei ermittelten und suchten die Täter.

Bei den anderen kleinen Bränden kam schnell Hilfe. "Wenn Rauchwolken irgendwo zu sehen waren, wurden die Feuerwehrleute schon alarmiert", sagt er. Das sensorgestützte Waldbrandfrüherkennungssystem "Fire Watch" habe sich bewährt.

Im Land Brandenburg gibt es 1,1 Millionen Hektar Wald. Märkische Wälder sind durch Brände besonders gefährdet: Etwa 70 Prozent der Bäume sind Kiefern, die gut brennen.

Nach Angaben des Umweltministeriums gibt es in Brandenburg mit einem Anteil von 70 Prozent bundesweit den höchsten Bestand dieser Baumart. Langfristig soll die Vielfalt erhöht werden. Im Herbst kommen traditionell junge Setzlinge in den Boden. (Mit Adleraugen)