Im Westen nichts Neues

artikel-ansicht/dg/0/

Las Vegas (MOZ) Zu den größten amerikanischen Tragödien zählt die Tatsache, dass trotz der Serie von Massenschießereien der Kongress außerstande ist, sich zu schärferen Waffenkontrollen durchzuringen. So war es nach dem Massaker an der Sandy Hook Grundschule, wo 20 Kinder und sieben Lehrer erschossen wurden, und auch nach dem Anschlag in Orlando, wo vergangenes Jahr 49 Menschen starben. Die Diskussion flammte auf, war aber genauso schnell wieder erloschen.