"Szenen wie aus einem Kriegsfilm"

Washington (MOZ) Mindestens 59 Tote und 527 Verletzte, so lautet die vorläufige Bilanz der schlimmsten Schießerei in der US-Geschichte. Weiter jedoch ranken sich Spekulationen über das Motiv des Amokläufers Stephen Paddock.

In den USA trauern die Menschen um die Opfer des Todesschützen, der während eines Freiluftkonzerts Schüsse aus der 32. Etage des Mandalay Bay Hotels auf die Hauptverkehrsstraße abgefeuert hat. Shami Espinoza aus Kalifornien, die zusammen mit zwei Freundinnen ein verlängertes Wochenende in der Spielermetropole verbracht hatte, beschrieb Bilder, "wie man sie sonst nur aus einem Kriegsfilm kennt". Espinoza konnte mit ihren Freundinnen in einen Kiosk flüchten. Während einer Feuerpause kletterten sie über einen Zaun "und rannten so schnell wir konnten, denn es ging um Leben und Tod".

Während Augenzeugen herzzerreißende Szenen beschrieben, liefen die Ermittlungen des FBI und der lokalen Polizei auf Hochtouren. So viel war bis Dienstagabend über den pensionierten Buchhalter bekannt: Stephen Paddock hatte sich bereits Tage zuvor in einer Suite in dem Luxushotel einquartiert. Bei seiner Tat setzte er eine automatische Waffe ein. Diese Waffen unterliegen in den USA weit strengeren Kontrollen. Die zuständige Behörde ATF untersucht nun, ob eine der Tatwaffen registriert war.

Rätsel gibt der Polizei auf, wie es ihm gelingen konnte, unbemerkt 23 Schusswaffen in sein Zimmer zu schleusen, von Handfeuerwaffen bis hin zu Maschinengewehren mit Zielfernrohren. Weitere 19 Schusswaffen und Sprengstoffe wurden in Paddocks Haus in Mesquite (Nevada) gefunden. In der wohlhabenden Kleinstadt eineinhalb Stunden nordwestlich von Las Vegas, wo Rentner Golf spielen und Spielkasinos besuchen, lebte der Schütze allein in einem Einfamilienhaus. Eine zweite Wohnung, die Paddock in Reno besitzt, wurde in der Nacht durchsucht.

Als größtes Rätsel gilt das Tatmotiv. Las Vegas' Sheriff Joseph Lombardo betonte, dass der Amokläufer nicht vorbestraft war, nicht einmal einen Strafzettel wegen Falschparkens auf dem Gewissen hatte. Sichtlich verblüfft war auch Paddocks Bruder Eric. Er beschrieb ihn als "gut situiert, er spielte mit Leidenschaft Video-Poker und war ein guter, normaler Typ, er hat sogar für unsere Mutter immer wieder Kekse gebacken".

Erste Verdachtsmomente konzentrierten sich auf die Möglichkeit, dass Paddock, der in Las Vegas jeden Tag mehr als 10000 Dollar gesetzt haben soll, womöglich sein ganzes Geld verwettet hatte. FBI-Experten meinen aber, dass er dann wohl kaum so gut vorbereitet gewesen wäre. Auch finden Ermittler die Tatsache, dass Paddocks Vater ein Bankräuber war, der auf der FBI-Liste der meistgesuchten Verbrecher stand, bemerkenswert, messen dem aber offenbar keine weitere Bedeutung bei.

Mittlerweile ist die Debatte über schärfere Waffengesetze aufgeflammt. Die frühere Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords, die 2011 bei einer Schießerei in Arizona lebensgefährlich verletzt wurde, forderte gemeinsam mit den demokratischen Senatoren Richard Blumenthal und Chris Murphy striktere Kontrollen. Sonst komme es "zu weiteren Massenerschießungen". Dass sie von Präsident Donald Trump Rückendeckung erhalten wird, ist unwahrscheinlich. Auf neue Waffengesetze angesprochen, meinte Trump: "Darüber reden wir ein anderes Mal."