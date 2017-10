Die letzte Chance

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Was jetzt in der SPD passiert, wäre unter Gerhard Schröder wohl noch als "Kakophonie" abgekanzelt worden: In Aufrufen und Resolutionen wird eine Erneuerung der Partei verlangt; es wird debattiert, wie es weitergeht und mit wem; und es ist nicht klar, wo der ganze Prozess einmal endet. Doch es ist genau so ein Prozess, der die Partei gerade noch einmal retten könnte.