artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608971/

Man kann sich kaum eine katastrophalere Antwort auf die katalanische Herausforderung vorstellen als die Madrids. Rajoy wollte das Referendum verhindern, und er hatte gute rechtsstaatliche Gründe dafür. Seine Regierung hatte Monate Zeit, sich vorzubereiten. Immer wieder verkündete Rajoy selbstgewiss, dass dieses Referendum nicht stattfinden werde.

Und dann öffneten am Sonntag um 9 Uhr die allermeisten Wahllokale, draußen im Regen standen friedliche Bürger, die geduldig darauf warteten, ihre Stimme abzugeben. In diesem Moment hatte Rajoy schon verloren. Doch dann kam noch jemand auf die Idee, schwarz uniformierte Polizisten in Wahllokale zu schicken. Dort schlugen sie mit Knüppeln um sich, traten, zerrten, verschossen Gummimunition. Vielleicht hätte Rajoy den Schaden halbwegs wieder gut machen können, wenn er am Sonntagabend vor die Kameras getreten wäre, um zu sagen: Das haben wir nicht gewollt, die Lage ist uns entglitten. Stattdessen lobte er die Polizei. Spätestens in diesem Moment war aus dem katalanischen Konflikt eine spanische Staatskrise geworden.

Wie kommt Spanien da wieder heraus? Es würde helfen, wenn die Protagonisten des Dramas zurückträten: Mariano Rajoy, seine ganze Regierung. Carles Puigdemont, der Ministerpräsident, der Katalonien in dieses wahnwitzige Abenteuer getrieben hat. Beides wird nicht geschehen. Immerhin hat Puigdemont Zweifel bekommen. Wenn er seinen eigenen (irregulären) Gesetzen folgen würde, müsste er heute die Republik ausrufen. Aber er zögert. Er ruft nach Vermittlern, nach der EU. Ja, wie wäre es, wenn ein ehrlicher Makler Rajoy und Puigdemont an einen Tisch brächte? Er könnte überprüfen, ob Katalonien von Spanien unterdrückt wird. Wahrscheinlich käme er zu dem Schluss, dass dem nicht so ist. Vielleicht würden die Separatisten auf ihn hören. Und die Katalanen, die schmählich von Rajoy im Stich gelassen wurden, könnten weiter stolze Spanier sein.