Im Auge des Tigers

Mit dabei: Die Grande Dame des deutschsprachigen Musiktheaters, Pia Douwes. Alexander Klaws, ehemaliger "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner, welcher sich inzwischen als Tarzan in der Szene einen Namen gemacht hat, und die viel beschäftigte Sabrina Weckerlin, die sexy-ungestüme Rockröhre der Gruppe, sowie der stimmlich-perfekte Andreas Bieber und Schönling Mark Seibert.

Musicals haben es in der Hauptstadt bekanntlich nicht einfach, und so ist die Stimmung am Anfang schwer greifbar. Ist das Publikum gelangweilt oder angespannt? Die Protagonisten bringen den Knoten aber schnell zum Platzen, und wahre Begeisterungsstürme prasseln auf sie hernieder. Zweieinhalb Stunden wird gemeinschaftlich in Erinnerungen mit Melodien aus Filmen geschwelgt, welche unter anderem die Kindheit und den Weg ins Erwachsenwerden begleitet haben. Von "Never Ending Story" ("Die unendliche Geschichte"), Disney-Klassikern, "Mrs. Robinson" ("Die Reifeprüfung"), "Saturday Night Fever" bis zu Rockys "Eye Of The Tiger". Spätestens bei "What A Feeling" aus "Flashdance" brennt die Bude, und beim Schmachtfetzen "My Heart Will Go On" aus dem Katastrophen-Liebesdrama "Titanic" schwappen die Gefühle über, die Telefone "leuchten". Ein glücklich machender Abend. Wer nicht genug bekommt: Ab Dezember ist Klaws in "Nachricht von Sam" im Berliner Theater des Westens zu sehen.