Abschied ohne Wehmut

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Vor dem Feiern kam der Abschied. Zum Auftakt von Lichtfestival und Lokaltour am Montagabend konnten sich die Bernauer von einem alten Gebäude in der Stadtmitte verabschieden. Es beherbergte einst die Staatsbank der DDR und muss nun dem neuen Rathausbau weichen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608975/

Mit einem solchen Andrang hat Baudezernent Jürgen Jankowiak nicht gerechnet. Zwei Stunden haben er und seine Kollegen für die kurzen Führungen durch das weitgehend bereits entkernte Haus Bürgermeister Straße 25 eingeplant. Doch bereits vor dem offiziellen Beginn um 18 Uhr bildet sich vor dem Eingang die erste Schlange Wartender. "Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute Interesse daran haben", wird Jankowiak später sagen. Da ist es bereits kurz vor 20 Uhr und noch immer begehren Bernauer Einlass in die ehemalige DDR-Staatsbank-Filiale. "An die 200 Menschen haben wir hier heute bestimmt durchgeschleust", stellt Bauamtsleiterin Simone Rochow, die die Besucher mit roten Warnwesten ausgestattet hat, zufrieden fest.

Dabei ist in dem Gebäude nicht mehr viel zu sehen. Es ist bereits entkernt, nur die Kellerräume sind noch unversehrt. Tief unter der Erde befanden sich einst die Tresorräume der DDR-Staatsbank - die Wände aus 75 Zentimeter dickem Stahlbeton, die Türen mindestens eine Tonne schwer. Dorthin führt Jürgen Jankowiak die Besucher.

In dem kleinen Tresorraum seien die Tagesgeldeinnahmen der Bernauer Geschäfte verwahrt worden, weiß er von einer ehemaligen Angestellten, die an diesem Abend noch einmal an ihre einstige Wirkungsstätte zurückgekehrt ist und Jürgen Jankowiak aufklärte. "Der große Tresorraum hatte Regale an den Wänden und Gitter davor", erzählt er. "Hier haben 40 bis 50 Millionen DDR-Mark gelegen."

Vorsichtig schauen sich die Besucher, darunter auch einige Familien mit Kindern, in dem dunklen Keller um. "Man kann auch hinein gehen", ermuntert sie der Baudezernent. "Es passiert Ihnen nichts. Ich mache die Türen nicht zu", verspricht er launig.

"Von den Tresorräumen bleibt nichts mehr übrig", sagt Jürgen Jankowiak wenig später auf dem Rückweg zum Haupteingang. "Das wird alles im Zuge des Abrisses des Gebäudes verschwinden."

Die Abrissarbeiten in der Bürgermeisterstraße 25 sollen im November beginnen. Im März des kommenden Jahres ist an dieser Stelle der Baustart für das neue Rathaus geplant. Als die Besucher das Gebäude verlassen, werden sie von der Zahl 2020 angestrahlt. Sie symbolisiert das Jahr, in dem das neue Rathaus fertig sein soll.(Seite 14)