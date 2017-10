Falls der Trog doch mal leckt

artikel-ansicht/dg/0/

Niederfinow (MOZ) Langsam, aber sicher biegen die Baufirmen am neuen Schiffshebewerk auf die Zielgerade ein. Ende kommenden Jahres soll die Steuerungstechnik komplett installiert sein, so dass der Fahrstuhl 2019 den Probebetrieb aufnehmen kann. Derzeit wird unter anderem die zentrale Trogsicherung eingepasst.

Sie sitzen gewissermaßen in der ersten Reihe. An Bord der "Freiherr von Münchhausen II" haben die Passagiere einen hervorragenden Blick auf das alte Schiffshebewerk von 1934 sowie auf den neuen Fahrstuhl, der gerade im Bau ist.

Die Fotogalerie im Baubüro des Wasserstraßen-Neubauamtes (WNA) Berlin am Rande der Niederfinower Großbaustelle ist lang. Sie beginnt bereits im Frühjahr 2006, als für das Jahrhundertbauwerk Baurecht geschaffen war. "Danach ging dann auch bald der Auftrag zur Baufeldfreimachung raus", zeigt Klaus Winter, der für den Bauherrn die Arbeiten vor Ort überwacht, auf die zweite Aufnahme. Er selbst sei im Jahr drauf gekommen, im Sommer 2008. Mit den ersten Rammarbeiten wurde das Baubüro eröffnet - "ich war der erste hier", so der WNA-Vertreter. Jedes Jahr ein großformatiges Foto für die Galerie im Flur. Dokumente des Fortschritts. Viel Platz ist nicht mehr an der Wand. Aber 2019 soll ja auch der Probebetrieb starten.

Der Baukörper selbst steht längst, obgleich alles mehr Zeit in Anspruch nahm als ursprünglich geplant. Die äußere Fassade sei komplett. Auch die Kanalbrücke, die Widerlager und das Sicherheitstor seien im Wesentlichen fertig, so Winter. "Dort erfolgt jetzt sozusagen die Feineinstellung".

Zu den spannenden Momenten gehöre derzeit vor allem der Einbau der Drehriegel in die Mutterbackensäulen. Letztere seien - mit Ausnahme der jeweils obersten Elemente - montiert. Von oben, per Kran, werden nunmehr die riesigen Schrauben eingehoben und eingedreht. "Jetzt muss alles passen", sagt Winter. In der Mutterbackensäule, eine Art Innengewinde, gebe es lediglich einen Spielraum von zwei Millimetern. Nicht eben viel bei den Mega-Teilen und bei einer Stranghöhe von elf Metern. Die Mutterbackensäulen mit den Drehriegeln bilden das zentrale Trogsicherungssystem. Im Schadensfall, etwa bei Wasserverlust oder Ausfall eines Antriebs, sorge die Technik dafür, dass der Trog nicht in Schieflage gerät oder sich unkontrolliert nach oben bewegt, sondern schnell in einer waagerechten Position verharrt. Dieses System habe sich bereits am alten Hebewerk von 1934 bewährt. Auch wenn die "Wanne" seines Wissens nie Wasser verloren hat.

Für den Herbst sei ein großer Werksversuch für die Trogantriebe geplant. Die Motoren liegen bereits vor Ort, zeigt Winter auf die neun Exemplare im Keller des Hebewerks. "Acht für den Betrieb, einer ist Reserve." Jeder mit einer Leistung von "nur" 160 kW, also etwa 217 PS. "Und diese acht bewegen immerhin 20 000 Tonnen", macht Projektleiter Winter deutlich. Im Gegensatz zum alten Fahrstuhl werde der neue mit Wechselstrom arbeiten, weshalb kein Leonardumformer wie beim Nachbarn nötig sei. "Hier sorgt die Frequenzumrichtersteuerung elektronisch dafür, dass die Motoren absolut im Gleichlauf arbeiten."

Überhaupt: Im Keller und im Erdgeschoss nimmt der Innenausbau deutlich Konturen an. Das Licht funktioniert schon. Auf der Antriebsebene sind die Steuer- und Sicherheitsschränke installiert. "Hier ist schon alles drin", sagt Klaus Winter. Das untere Haltungstor befindet sich momentan in Revisionsstellung. "Wir bauen nämlich gerade die Dichtung ein." Auch die Pegelleisten sind bereits montiert.

Ziel sei, 2018 die riesigen Sandsäcke, die sogenannten Big Bags, die die Wasserlast simulieren, aus dem Trog zu entfernen. Voraussetzung dafür sei, dass das Sicherungssystem funktioniert und dass die Antriebe eingebaut sind. Daneben gebe es natürlich viele weitere Arbeiten.

Wieder oben, verweist der Projektleiter auf das Gelände des künftigen unteren Vorhafens.Das Auftrag für dieses separate Baulos, die letzte große Etappe, war im Frühjahr vergeben worden. Nach dem Abbruch von Teilen des alten Bauhofes sollen jetzt im Oktober die Rammarbeiten für den Hafen beginnen.