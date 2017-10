Eberswalde bleibt beim Nein

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Eberswalde und Schorfheide werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten müssen. Das hat Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski betont, bevor die Stadtverordneten seinem Ansinnen folgten, ein erweitertes Fachmarktzentrum in Finowfurt abzulehnen.

Eberswalde sagt weiter klar Nein. So lässt sich die Stellungnahme der Barnimer Kreisstadt zum Bebauungsplan der Gemeinde Schorfheide zusammenfassen, mit dem angestrebt wird, auf den Brachflächen an der Bundesstraße 167 in Finowfurt drei zusätzliche Fachmärkte, jeder 800 Quadratmeter groß, anzusiedeln und Flächen für Gewerbe auszuweisen. Die Argumente sind bekannt: Erstens sei der so zu erwartende Kaufkraftabfluss für Eberswaldes Einzelhändler nicht hinnehmbar, zweitens habe die Gemeinde Schorfheide in einem 2002 mit der Stadt abgeschlossenen Vertrag darauf verzichtet, im Finowfurter Fachmarktzentrum, das aktuell aus Real, Roller und Obi besteht, weitere Entwicklungen zuzulassen. Diese Reaktion auf die Investitionspläne der Nachbargemeinde wird von einer deutlichen Mehrheit der Eberswalder Stadtverordneten geteilt: Es gab nur zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung.

Die Eberswalder Blockadehaltung ist keineswegs unumstritten. Bereits in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung hat sich der Finower Thomas Babati zu Wort gemeldet - zutiefst erschrocken über die Kommunikationskultur, die zwischen den beiden Nachbarkommunen herrsche. "Was kommt als nächstes? Bauen wir eine Mauer?", fragte der Einwohner. Mit den neuen Einkaufsmärkten in Westend und an der Brauerei habe Eberswalde den Einzelhandel in der Innenstadt stärker geschwächt, als dies das Fachmarktzentrum in Finowfurt jemals könnte. Thomas Babati appellierte an die Verwaltungsspitzen und die Politiker beider Orte, fortan miteinander und nicht mehr über einander zu reden und Eberswalde und Schorfheide als kleine Metropolenregion zu begreifen.

Von Baudezernentin Anne Fellner bekam der Einwohner zu hören, dass das Thema weit komplexer sei, als aus seinem kurzen Statement hervorgehe. Die Ansiedlung der Märkte in Westend und an der Brauerei entspreche dem Einzelhandelskonzept, das sich die Stadt verordnet habe, um Wildwuchs zu vermeiden. Sie diene in erster Linie der Nahversorgung, hob Anne Fellner hervor. Überdies werde sehr wohl mit den Vertretern der Gemeinde Schorfheide geredet. "Es gibt sehr viele und sehr gute Kooperationen zwischen uns. Dass wir in einem Punkt unterschiedlicher Auffassung sind, müssen wir aushalten und austragen", betonte die Baudezernentin. Was die Erweiterung des Fachmarktzentrums betreffe, wäre Schorfheide klug beraten, auf das Eberswalder Kompromissangebot einzugehen, dass statt drei einen zusätzlichen Markt ermöglichen würde.

In die gleiche Kerbe schlug Eberswaldes Stadtoberhaupt. "Nur weil wir uns bei einem Thema streiten, geht die Welt doch nicht unter", sagte Friedhelm Boginksi. Beide Kommunen würden zum Beispiel gemeinsam dafür kämpfen, dass der Finowkanal schiffbar bleibt. Eberswalde unterstütze Schorfheide, was den Erhalt der Schule in Lichterfelde betreffe. "Und wir helfen auch schon einmal mit Personal aus, wenn im Schorfheider Standesamt Not am Mann ist", betonte der Bürgermeister.

In der Debatte der Stadtverordneten überwogen die Unterstützer der offiziellen Eberswalder Position. So erklärte Monique Schostan (CDU), selbst Einzelhändlerin, dass niemandem daran gelegen seien könne, Märkte auf der grünen Wiese zu stärken. "Denn auf Dauer führt dies unweigerlich dazu, dass die Innenstädte veröden. Wir sind nicht gegen Finowfurt. Wir sind für Eberswalde", sagte sie. Und Götz Trieloff (FDP) wehrte sich gegen den in der Öffentlichkeit erweckten Eindruck, der Goliath Eberswalde unterdrücke den David Schorfheide. "Der wirkliche Goliath ist der Metrokonzern, der die Gemeinde Schorfheide unter Druck setzt", betonte er.

Hingegen erklärte Ilona Pischel (Bündnis Eberswalde), dass Eberswalde seine handelspolitischen Defizite auf Kosten von Schorfheide auslebe.