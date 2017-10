Löwenberger Land: Ruhezeiten neu geregelt

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (GZ) Die Bestattungskultur hat sich in den zurückliegenden Jahren verändert. Darauf hat die Verwaltung des Löwenberger Landes mit der Neufassung der Friedhofsatzung reagiert. In einem zweiten Schritt wurde nun auch die Friedhofsgebührensatzung überarbeitet.

Es war der Wunsch vieler Einwohner in den Ortsteilen, die über ihre Beiräte um die Einrichtung halb- oder sogar anonymer Gräberfelder baten. Hintergrund dessen war in erster Linie, dass viele junge Leute durch die Arbeitssuche in größere Kommunen ziehen. Umgekehrt wollen vor allem ältere Semester, die ihren Lebensmittelpunkt in den kleinen Dörfern auf dem Lande hatten, dort nach ihrem Tode auch zur letzten Ruhe gebettet werden. Das Problem, das sich daraus ergibt, ist: Wie kann die Pflege gewährleistet werden? Die Alternative kann da eine Bestattung auf einem anonymen oder halbanonymen Gräberfeld sein.

In Grüneberg und Liebenberg wurden solche Flächen durch die Gemeinde bereits geschaffen, in Falkenthal soll eine solche noch angelegt werden. "Halbanonyme Bestattung" steht dabei für eine nicht gekennzeichnete Einzelgrabstelle mit einer Namensnennung, die in Form einer Gravur auf einer zentralen Erinnerungsstätte angebracht wird. Diese kann unterschiedlich gestaltet sein. Die Liebenberger haben sich für eine Stele in der Mitte der Anlage entschieden. Auf dieser werden dann die Namensschilder angebracht, an der die Angehörigen Blumen und anderen Grabschmuck ablegen können. Bei einer halbanonymen Bestattung handelt es sich immer um eine Feuerbestattung, jedoch können die Angehörigen beim Versenken der Urne dabei sein. Am Ort der Beisetzung befinden sich mehrere anonyme Grabstellen, die nur anhand einer gemeinsamen Erinnerungsstätte gekennzeichnet sind. Die einzelnen Grabstellen werden nicht gekennzeichnet und sind somit nicht zu erkennen - was ausdrücklich gewünscht ist. Die Pflege obliegt der Gemeinde.

Passend dazu musste nun auch in der Gebührensatzung das Angebot der "halbanonymen Bestattung" eingearbeitet werden. 470 Euro sind dafür zu zahlen. Inbegriffen darin sind die Pflege durch die Gemeinde, also das Bereitstellen der Grabstelle für die Beisetzung, Wassernutzung und Abfallentsorgung, die Umlage der Verwaltung (Personalkosten), die Friedhofsunterhaltung und die Beschilderung. Im Vergleich dazu kostet eine anonyme Bestattung (hier entfällt die Beschilderung) 300 Euro. Wer sich für einen Urnenreihengrab entscheidet, das allerdings von den Angehörigen gepflegt werden muss, zahlt 200 Euro. Für ein kleines Urnenwahlgrab werden 245 Euro fällig, bei einem großen sind es 350.

Ein zweites Thema, mit dem sich die Kommunalpolitiker des Löwenberger Landes beschäftigen mussten, war die vorzeitige Beräumung von Grabstellen. Dazu wurde die Friedhofsatzung um den Passus ergänzt, dass die Friedhofsverwaltung im Einzelfall Ausnahmen zulassen kann. Die durchschnittliche Dauer wird in den Gemeinde derzeit mit 25 Jahren angegeben. Allerdings bleibt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestruhezeit davon unberührt. Sie beträgt bei Urnen mindestens 15 Jahre und bei Särgen 20. Die Zeiten orientieren sich dabei an der Ruhezeit des "Letztverstorbenen".

Eine Ausnahme ist nach den neuen Regelungen zulässig, wenn "Gründe besonderer Härte" vorliegen. Als Beispiele dafür wurden unter anderem genannt, wenn eine Krankheit mit Tendenz auf Verschlimmerung des Gesundheitszustandes vorliegt oder das hohe Alter und schwere körperliche Beeinträchtigungen eine Pflege der Grabanlagen unmöglich machen. Auch der Wegzug in ein Altersheim gehört dazu.

Alle Veränderungen waren in den Fachausschüssen bereits beschlossen und den Gemeindevertretungen zur Annahme empfohlen worden - die das auch taten. Beide Satzungen treten nach der ortsüblichen Veröffentlichung in den Schaukästen und im Amtsblatt der Gemeinde in Kraft.