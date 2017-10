Oh Gott, heute läuft es

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) Pontus Lindberg/George Bjälkemo verteidigten beim wichtigsten Swimrun-Rennen in Deutschland ihren Titel. Bei dem Hauptwettkampf über 43 Kilometer vorgelagerten Sprint über 15 km traten mit Ulrich Herzberg/Friedemann Belz sogar zwei Neuruppiner in Rheinsberg an, als 27. in 2:24 Stunden.

Das Rennen durch die herbstlichen Buchenwälder und malerischen Seen der Mecklenburgischen Seenplatte diente auch als Finale der Ötillö Swimrun World Series. Insgesamt hatten die 234Sportler am Sonntag Schwimmpassagen von zehn Kilometern Länge in zehn Seen sowie 33,8 Kilometer Laufabschnitte zu absolvieren. Nach 4:27 Stunden überquerten Lindberg/Bjälkemo als Erste die Ziellinie am Schloss. Auch bei den Damen siegten mit Ulrika Eriksson/Helena Sivertsson Schwedinnen. Sie gewannen in einer Zeit von 4:56 Stunden vor der amtierenden Weltmeisterin Annika Ericsson/Diane Sadik.

Der Schwede Mats Skott, mit Michael Lemmel Miterfinder des Swimrun und Rennleiter, fasste die Saison nach dem Rheinsberger Finale zusammen: "Der Ötillö 1000 Lakes war das würdige Ende einer fantastischen ...

Mehr zum Swimrun steht in der Mittwochausgabe des Ruppiner Anzeigers.