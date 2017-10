Radinkendorf wünscht sich Anbau

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In den meisten Beeskower Ortsteilen sind in den nächsten Jahren keine größeren Investitionen geplant. Ausnahmen bilden Neuendorf, Oegeln und Radinkendorf, wo in die Unterkunft für die Feuerwehren viel Geld gesteckt werden soll.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608984/

Die Zusammenkunft der Ortsvorsteher in der vergangenen Woche (Ortsteilausschuss) nahm Stadtkämmerer Steffen Schulze zum Anlass, einen Überblick über die bauliche Situation in den sieben Beeskower Ortsteilen zu ziehen. Die Kohlsdorfer konnten erst in diesem Jahr ihr schmuckes Dorfgemeinschaftshaus beziehen, in Bornow dient das ehemalige Feuerwehrgebäude als Treff für Veranstaltungen. Auch die Schneeberger seien zufrieden mit ihrem relativ neuen Feuerwehrgebäude und ihrem Treffpunkt. "Wunschlos glücklich", so sagte Schulze, dürften auch die Oegelner sein, nachdem die Stadtverordneten den Beschluss zur Erweiterung ihres Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses gefasst haben. Der Bauantrag für den zu errichtenden Anbau sei gerade in der Bearbeitung. "Ende Oktober wollen wir den Förderantrag stellen", sagt Schulze und rechnet damit, dass die Stadt einen ordentlichen Zuschuss aus dem Topf für ländliche Entwicklung erhält.

Für das neue Feuerwehrgerätehaus in der Neuendorfer Kirschallee liegt die Baugenehmigung vor, derzeit befasst sich die Stadtverwaltung mit der Auftragsvergabe. Ganz am Anfang steht noch die beabsichtigte Erweiterung des kombinierten Feuerwehrgeräte- und Gemeindehauses in Radinkendorf. Laut Schulze werden rund 500 000 Euro benötigt, um das Gebäude zu ertüchtigen. Zum Vergleich: Der Neubau in Neuendorf kostet rund 600 000 Euro. "Wir werden im Rahmen der Haushaltsdebatte für 2018 mit den Stadtverordneten darüber beraten", so Schulze.

Wünsche um Zuschüsse äußerte Karlheinz Sommer, Ortsvorsteher in Krügersdorf. Schon lange besteht hier die Absicht, am Eingang zur Schlossanlage die alten Löwen wieder herzustellen. "Die Löwen werden wir selbst finanzieren, aber für die Pfeiler müssen wir zusätzliche Mitteln beantragen", sagte Sommer. Aus Schneeberg kommt die Bitte nach einer Beachvolleyballanlage, die möglichst im nächsten Jahre zum 95. Geburtstag der Feuerwehr fertig werden soll. In Neuendorf soll die Trauerhalle saniert und eine E-Anlage installiert werden.

In der Regel müssen die Ortsteile mit 5000 Euro jährlich auskommen, die ihnen pauschal für kleine Investitionen und Feierlichkeiten zugeteilt werden.Friedhöfe und Freiflächen haben sie seit Jahren in eigener Regie. Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits wird viel ehrenamtliche Arbeit von den Dorfbewohnern abverlangt, andererseits sind die Friedhofsgebühren wesentlich niedriger als in Beeskow. Wenn die Stadt die Pflege übernehmen sollte, dann würde auch die Beeskower Friedhofssatzung gelten, stellte Schulze klar. Das gleiche gelte für die Spielplätze, die von den Ortsteilen gewünscht waren. In der Stadt Beeskow gebe es nur drei öffentliche Spielplätze, so gesehen seien die Ortsteile angesichts ihrer Kinderzahlen privilegiert und müssten die Spielplätze aus dem eigenen Budget bewirtschaften. "Dass wir komplett alle Kosten übernehmen, wird nicht passieren", so der Kämmerer mit Blick auf eine Quadratmeter-Auflistung aller Gebäude und Freiflächen in den Ortsteilen. Die größten zu bewirtschaftenden Freiflächen hat Neuendorf nach Errichtung des Feuerwehrneubaus mit rund 28 000 Quadratmetern, die geringsten Schneeberg und Oegeln mit rund 6800 Quadratmetern.