Lindow (RA) Schaden von mehr als 10000Euro ist in der Nacht zum Dienstag bei einem Feuer in Lindow entstanden. Zwei sieben und acht Meter lange Kajütboote waren gegen 1Uhr an der Marina am Vielitzer Kanal in Feuer aufgegangen und ausgebrannt. Die Polizei vermutet abermals Brandstiftung als Ursache.