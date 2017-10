artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 91 Menschen haben seit dem Jahr 2014 in Frankfurt nicht nur eine neue Heimat gefunden, sondern auch die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Für sie gab es am Tag der Deutschen Einheit eine Einbürgerungsfeier im Rathaus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608987/

"Der deutsche Pass war für mich die Krönung all dessen, was ich seit 1995 in Frankfurt erlebt und gemacht habe", sagt Wojciech Runowski und lächelt zufrieden. Der heute 39-Jährige verließ schon als Jugendlicher seinen Heimatort in der Nähe von Stettin, um in Frankfurt zur Schule gehen. Das deutsch-polnische Projekt am Karl-Liebknecht-Gymnasium gab es da gerade einmal drei Jahre. "Es war schwierig und anstrengend, vor allem wegen der Sprache. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich habe es nicht bereut."

Er studierte an der Viadrina, lernte dort seine Frau Iwona (34) kennen. Die Lage Frankfurts an der deutsch-polnischen Grenze habe viele Vorteile, sagen beide. Wer in der Region Deutsch und Polnisch spricht, ist auch auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Wojciech Runowski ist bei einem Bildungsträger angestellt, unterstützt dort Langzeitarbeitslose beim Wiedereinstieg ins Berufsleben. Iwona Runowska arbeitet bei der Sparkasse, die immer mehr polnisch-stämmige Kunden hat. "Wir wohnen hier, wir bleiben hier", sagt das junge Paar, daher sei die Einbürgerung nur konsequent gewesen. "Sie ist ein Zeichen der Zugehörigkeit", sagt Wojciech Runowski.

Die meisten der neuen Frankfurter, nämlich 54, stammen ursprünglich aus Polen. Fünf kommen aus der Ukraine, vier aus Russland, je drei aus Ägypten, Rumänien und der Türkei. Weitere Herkunftsländer sind Afghanistan, Mazedonien, Tunesien, Vietnam, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, China, Georgien, Kosovo, Lettland, Pakistan, Serbien, Tschechien, Usbekistan und Weißrussland. "Wer den Antrag auf Einbürgerung stellt, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen", erklärt Heike Ehresmann, die Leiterin des Frankfurter Standesamtes. Dazu gehören ein unbefristetes Aufenthaltsrecht und ein mindestens achtjähriger Aufenthalt in Deutschland, gute Sprachkenntnisse und der bestandene Einbürgerungstest. Die wichtigsten Gründe, auch wenn nach ihnen nicht gefragt würde, seien rechtliche Gleichstellung, eine einheitliche Regelung innerhalb der Familie sowie das Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit.

"Der Entschluss ist über eine lange Zeit gereift", sagt Wojciech Nowak (50), der 1995 aus Gorzow zum Studium nach Frankfurt kam und heute an der Volkshochschule arbeitet. Seit 2007 lebt auch seine Frau Dorota (39) in Deutschland, die Töchter Anna (9) und Hanna (4) sind hier geboren und aufgewachsen. Beim im Empfang im Rathaus tragen die beiden Mädchen Dirndl und Blumenkränze. "Uns gefällt es, in einer Doppelstadt zu leben. Das zeichnet Frankfurt vor anderen Städten aus", sagt Wojciech Nowak und fügt hinzu, er fühle sich mit dem deutschen Pass nicht nur als vollwertiger Bürger, sondern könne sich jetzt auch stärker an der gesellschaftliche Entwicklung beteiligen.

Dazu forderte auch Oberbürgermeister Martin Wilke alle neuen Frankfurter auf. "Mit Ihren unterschiedlichen Lebenswegen und Erfahrungen können Sie unsere Stadt bunter und vielfältiger machen. Beteiligen Sie sich, engagieren Sie sich. Wir brauchen Sie und ihre Ideen", sagte er.