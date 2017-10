Hunderte Strohballen brannten in Südbrandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Uebigau-Wahrenbrück (dpa) Bei einem Großbrand in Südbrandenburg sind mehr als 600 Strohballen in Flammen aufgegangen. Feuerwehrleute ließen das Feuer am Montagabend in Uebigau-Wahrenbrück (Elbe-Elster) kontrolliert abbrennen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 35 000 Euro.