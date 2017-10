Knapp verpasste Tabellenführung

artikel-ansicht/dg/0/

Im Derby der HSG Schlaubetal mit dem SSV Rot-Weiß Friedland hatten die Gäste nicht einmal ansatzweise die Chance, diese Partie für sich zu entscheiden. Dabei hatte es speziell in der Anfangsphase des Spiels den Anschein, als könnten die Friedländer etwas reißen. Die Gastgeber standen in der Deckung von Beginn an sehr stabil und die Gäste hatten enorme Schwierigkeiten, das Abwehrbollwerk der Schlaubetaler zu überwinden. Dieses blockte mehrfach die Würfe der Friedländer aus dem Rückraum und der wiederum sehr gut aufgelegte HSG-Keeper schien für die Friedländer fast unüberwindlich. So war es nicht verwunderlich, dass die Gastgeber bis zur 7. Minute schnell mit 3:0 in Führung gingen. Diese hätte durchaus noch deutlicher ausfallen können, aber die Schlaubetaler leisteten sich bereits hier drei leichte technische Fehler im Spielaufbau. So konnten die Gäste dann in der 8. Minute den ersten Treffer zum 3:1 erzielen.

In den sich anschließenden zwölf Minuten stellten die Gastgeber das Handball spielen fast ein. Trotz der weiterhin gut stehenden Deckung leistete man sich diverse Abspielfehler, warf einige Bälle neben oder über das Tor der Friedländer und verwarf völlig unkonzentriert auch noch zwei Siebenmeter. Dadurch konnten die Gäste den Rückstand nicht nur aufholen, sondern in der 19. Minute per Siebenmeter durch Patrick Schreiber zum 5:5 ausgleichen.

Nun wurde es selbst dem ansonsten sehr ruhigen HSG- Coach Michael Stalla zu bunt, der in der 20. Minute eine Auszeit nahm und seine Jungs ob ihrer zahlreichen Fehler zusammen faltete. Dies zeigte auch sofort Wirkung. Eric Zimmermann, Frank Firniß und Daniel Heine erhöhten nach deutlich schnellerem Spiel der Gastgeber auf 8:5. Den Gästen gelang bis zur Halbzeit durch einen verwandelten Siebenmeter von Pascal Korau nur noch ein Tor, während Neuzugang Bernt Kratkey und Eric Zimmermann bis zur Pause weiter auf 10:6 erhöhten.

In der Halbzeitpause forderte Trainer Michael Stalla von seinen Jungs vor allem ein schnelleres und druckvolles Angriffsspiel. Und genau das setzte die HSG-Mannschaft dann in den zweiten 30 Minuten auch um.

Von Beginn an legten die Gastgeber ein deutlich schnelleres Tempo an den Tag und spielten die in allen Belangen deutlich unterlegenen Gäste förmlich an die Wand. Während den Rot-Weißen bis zur 40. Minute nur noch zwei Treffer gelangen, erhöhten Marc Eschenbach mit drei Treffern sowie Frank Firniß und Normen Ermling auf 15:8. Dabei störte es fast niemanden in der Halle, dass die Gastgeber in dieser Phase zwei Zeitstrafen erhielten und einen Siebenmeter verwarfen. Das veranlasste den deutlich frustrierten Gästetrainer Volker Musick zu einer Auszeit in der 40. Minute. Aber auch das half nichts.

Während die Gäste in den folgenden zehn Minuten gerade einmal zwei Tore warfen, setzten die Gastgeber das muntere Tore werfen sehr zur Freude der etwa 180 Zuschauer fort. Normen Ermling mit drei Treffern, Marc Eschenbach und Bernt Kratkey mit jeweils zwei sowie Frank Firniß und Matthias Stalla bauten die Führung der Gastgeber auf 24:9 aus.

Jetzt waren die HSG-Fans vollends aus dem Häuschen und für die Friedländer deutete sich ein regelrechtes Debakel an. Dass dies dann nicht eintrat, war der Tatsache geschuldet, dass die Schlaubetaler in den letzten zehn Minuten noch drei Zeitstrafen kassierten und in punkto Schnelligkeit auch einen Gang zurück schalteten. Das konnten die Friedländer dann auch nutzen, um sieben Treffer zu erzielen und so das 26:10-Endergebnis in für sie erträglichere Grenzen zu halten.

Die HSG-Spieler werden sich sicher ärgern, dass sie mit der verschlafenen 1. Halbzeit, vier nicht verwandelten Siebenmetern und zahlreichen versiebten Chancen die Möglichkeit zur Tabellenführung vergaben. Tabellenführer Finsterwalde hat nur die um sechs Treffer bessere Tordifferenz. HSG-Trainer Michael Stalla: "Mich ärgert vor allem die Art und Weise, wie meine Mannschaft in den ersten 20 Minuten der 1. Hälfte agiert hat. Viel zu statisch, ohne Biss und mit zahlreichen Fehlern behaftet, haben wir hier die Möglichkeit vergeben, die Tabellenführung zu übernehmen. Wenn wir jedoch insgesamt so auftreten, wie heute in der 2. Halbzeit, dann brauchen wir keinen Gegner fürchten."

HSG Schlaubetal-Odervorland: Jakub Wamka, Florian Kubusch (beide im Tor), Matthias Stalla 4, Przemyslaw Tolyz 1, Erik Zimmermann 2/1, Marc Eschenbach 6/0, Bernt Kratkey 3, Daniel Heine 1, Normen Ermling 6/0, Frank Firniß 3 - Trainer: Michael Stalla

Schiedsrichter: Markus Gensichen/Uwe Gensichen (SV Herzberg) - Zeitstrafen: HSG 8, Friedland 3 - Siebenmeter: HSG 5/1, Friedland 6/4 - Zuschauer: 150