Ziegenkäse, Pilzbrot, Kürbissuppe

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbrücke/Hohenwutzen/Prötzel (MOZ) Ob zu Fuß, per Fahrrad oder Auto - zahlreiche Bewohner und Gäste der Region lockte es am Tag der Deutschen Einheit zu den Hoffesten, zu denen zum Beispiel in Zollbrücke, Hohenwutzen und Prötzel eingeladen worden war.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608992/

Das Wetter meinte es am Tag der Deutschen Einheit trotz einiger Regentropfen zwischendurch doch ganz gut mit den Ausflüglern, die zu einem der Hoffeste in der Region unterwegs waren. Ja, er schickte hin und wieder sogar die Sonne raus. Und so machten es sich Gabriele Hertel und Hagen Nordmann auf dem Ziegenhof in Zollbrücke zwischendurch schon mal in Campingstühlen bequem, um einen Sonnenstrahl zu erhaschen. Sie boten sonst Kopfbedeckungen aller Art an und gehörten somit zu dem wohl guten Dutzend an Händlern, das seine Stände aufgebaut hatte. "Das Zickengulasch soll gut sein", meinte ein Wriezener, der mit Gleichgesinnten zum Ziegenhof geradelt war. Selber probiert hatte er es nicht. "Ich habe aber einen Bekannten aus Eberswalde getroffen und dem glaube ich das."

Bekannte treffen - das wollte auch Dennis Romanowski aus Strausberg. "Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen", sagte der junge Mann und freute sich über Hüpfburg und Karussel für Tochter Sophia. Michael Rubin antwortete unterdessen immer wieder auf Fragen zu seinen Ziegen und dem Hof. So vermisste eine Frau den geräucherten Deichläufer, der gut zum Überbacken oder zum Drüberreiben über Salate passt. "Der steckt heute als Füllung ihm Huhn", erklärte Rubin und verwies damit auf eines der Imbissangebote. "Die Saison geht langsam zu Ende. Wir werden wohl am 30. Oktober das letzte Mal in diesem Jahr Käse machen."

Auch bei Oderbruch-Müller in Hohenwutzen läuft die Saison ab. "Wir schließen Ende des Monats", sagte Michael Müller und hängte eine Forelle nach der anderen in Räucherofen. "Die habe ich wie immer von meinem Bruder, der bei der Angermünder Seenfischerei arbeitet", erzählte er. Sonst drehe sich an diesem Tag aber alles um den Kürbis. Weitgehend alles, denn in den verschiedenen Kürbissuppen steckte - so verriet Ehefrau Andrea - noch so manch andere in dem Bio-Landbetrieb selbst angebaute Zutat. Und auch Tochter Marie-Luise und Sohn Sebastian hatten alle Hände voll zu tun, um die Wünsche der Besucher zu erfüllen.

Zufriedene Gesichter gab es am Ende des Tages ebenfalls in Prötzel. Dort hatte das Hotel und Restaurant "Zur Goldenen Kartoffel" wieder zum Hoffest eingeladen und diesmal gleich zwei Wildschweine gebraten. Manuela Hinkeldey bot Gemaltes und Gedrucktes gerahmt und ungerahmt an und hatte auch Genähtes dabei - kleine und mittlere Täschchen aus selbst entworfenen Stoffen und Drucken. Bauer Hartmut Korn bot unter anderem Obst, Eier und Gemüse an, Ulf Leinemann Geflügel und Kaninchen. Und manch Besucher entdeckte nach dem bunten Treiben bei der "Goldenen Kartoffel" gegenüber noch die Ölmühle Sunt. Pflaume-Rharbarber-Lavendel hieß dort die neueste Eiskreation.