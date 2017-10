FSV Union erkämpft Punkt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer vom FSV Union Fürstenwalde haben am Tag der Deutschen Einheit im Heimspiel der Regionalliga Nordost ein Unentschieden erreicht. Sie trennten sich in der Bonava-Arena 2:2 (1:1) vom FC Oberlausitz Neugersdorf und bleiben Tabellenvierter.

Mit der Punkteteilung konnten beide Trainer leben. "Meine Mannschaft hat das Spiel in die Hand genommen und offensiv agiert. Ich bin zufrieden mit dem Remis, auch wenn mehr drin war", sagt Neugersdorfs Vragel da Silva. Und Union-Coach Matthias Maucksch erklärt: "Die Einstellung hat wieder gestimmt. Ich bin über den Punkt gegen einen sehr starken Gegner froh."

Die Unioner, die im dritten Spiel in Folge ungeschlagen blieben, begannen engagiert und setzten die ersten offensiven Akzente. Nach 13 Minuten hatten die Gastgeber eine Doppelchancen durch Kemal Atici und Alexander Wuthe, die den Ball aus Nahdistanz aber nicht im Tor unterbrachten.

Nach gut 20 Minuten kamen die Gäste besser ins Spiel, scheiterten mit ihren hochkarätigen Möglichkeiten aber dreimal am gut aufgelegten Union-Torwart Oliver Birnbaum. Erst parierte er einen Schuss von Tobias Gerstmann (21.), dann einen von Paul-Georg Becker (25.) - beide aus Nahdistanz. Und zur Krönung hielt Birnbaum dann sogar einen fragwürdigen Foulelfmeter von Stepan Vachousek. Da konnten sich die Fürstenwalder bei ihrem Schlussmann bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten.

Dann wurden jedoch die Mühen der Unioner belohnt, als nach Flanke von Will Siakam von der linken Seite Kapitän Filip Krstic sein erstes Saisontor erzielte (40.) Doch die Freude darüber dauerte nicht mal eine Minute, denn die Neugersdorfer glichen mit dem ersten Angriff nach dem Anstoß aus. Hannes Mietzelfeld flankte auf Becker, der sicher vollendete.

In der zweiten Halbzeit fanden die Gastgeber zunächst überhaupt nicht wieder in die Partie. Verlorene Zweikämpfe, Fehlabspiele und Druck der Oberlausitzer waren die Folge - und der 1:2-Rückstand durch einen Schuss von Mietzelfeld aus etwa zwölf Metern Torentfernung.

"Viele Fünfzig-Fünfzig-Situationen sind für den Gegner ausgegangen. Da haben wir für die Video-Auswertung in den nächsten Tagen wieder allerhand Material", sagt Union-Trainer Maucksch. Doch sein Team gab in einem jetzt ruppiger werden Spiel mit vielen Gelben Karten nicht auf. Und so war es Martin Zurawsky (75.) vergönnt, mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 19Metern in den rechten Dreiangel das 2:2 zu erzielen.

Zum Abschluss der englischen Woche muss der FSV Union am Sonnabend, ab 14 Uhr, im Landespokal-Achtelfinale bei Oberligist SV Altlüdersdorf ran. Vielleicht hat dann auch Neuzugang Niklas Thiel seine Premiere bei den Fürstenwaldern. Der gebürtige Berliner ist 19 Jahre jung, Defensivspieler und war bis zum Sommer Kapitän der Bundesliga-A-Junioren bei Eintracht Frankfurt/Main. Erste höhere Profiluft schnupperte er beim Hamburger SV (2012-15).Seine Karriere begann er beim BSC Rehberge, wechselte dann zu Hertha BSC und von da zu den Reinickendorfer Füchsen.

FSV Union Fürstenwalde: Birnbaum - Wunderlich, Halili, Krstic, Matk (56. Dabo) - Zurawsky, Wuthe - Siakam, Gladrow (88.Stagge), Bolyki (75. Behling) - Atici

FC Oberlausitz Neugersdorf: Pokorny - Belini Fagan, Wolf, Matula, Gerstmann - Petrick, Loucka - Mietzelfeld (81. Djumo), Becker (85. Sakar), Merkel - Vachousek (71.Penc)

Tore: 1:0 Filip Krstic (40.), 1:1 Paul-Georg Becker (41.), 1:2 Hannes Mietzelfeld (57.), 2:2 Martin Zurawsky (75.) - Schiedsrichter: Steven Greif (Westhausen) - Zuschauer: 454