Polizeibericht Schwedt vom 04.10.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608994/

Angermünde. Auf einer Laubenterrasse ist Sonntagnacht ein Mann mit Rucksack gesehen worden. Als die Besitzerin eines benachbarten Grundstücks hinausging, verschwand er im Dunkel.

Alarm schlägtDiebe in die Flucht

Prenzlau. Ohne Beute flüchteten Einbrecher in Prenzlau, weil die Alarmanlage der Firma anschlug. Die gewaltsame Öffnung eines Rolltores verursachte trotzdem 200 Euro Sachschaden.Vor zwei Wochen sind dort bereitsmehrere Komplettsätze Räder gestohlen worden.

Werkzeug undKupfer gestohlen

Prenzlau. Werkzeug und einen Kupferstrang haben Diebe aus einer Lagerhalle in Prenzlau in der Nacht zum Sonnabend gestohlen. Um auf das Firmengelände zu gelangen, schnitten sie den Maschendrahtzaun auf, kletterten über eine Mauer und gelangten so in die Halle.