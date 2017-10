Polizeibericht Seelow vom 04.10.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg. Zwischen dem 23. September und dem 1. Oktober haben Unbekannte eine Fensterscheibe zu einem Bungalow an der Müncheberger Ernst-Thälmann-Straße eingeschlagen und dann die Innenräume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen fehlt ein Fernseher. Schaden: etwa 500 Euro.

Eisenpfähle verschwunden

Neureetz. Unbekannte haben in Neureetz mehrere jeweils sieben Meter lange Eisenpfähle eines Schutzzaunes in der Nacht zum2. Oktober aus der Erde gezogen und gestohlen. Am Tatort stellten Polizisten ein Stemmeisen sicher.

Hochstandbeschädigt

Rehfelde. Unbekannte rissen zwischen 24. September und 1. Oktober alle Seitenwände eines Hochstandes ab und zertraten diese auf einem Feld bei Werder. Schaden: 400 Euro.