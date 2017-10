Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 04.10.2017

artikel-ansicht/dg/0/

In der Otto-Nagel-Straße haben Polizisten am Montag einen 28-Jährigen kontrolliert. In dessen Rucksack entdeckten die Beamten eine Dose mit Betäubungsmittel ähnlichen Substanzen. Das Behältnis wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Buntmetall gestohlen

Zwischen dem 29. September und 1. Oktober sind Unbekannte auf ein Firmengelände an der Finnischen Straße eingedrungen. Dort brachen sie in eine Lagerhalle ein und stahlen eine unbekannte Menge Buntmetall. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Schaden ist noch nicht beziffert.

Flüchtender Täter gestellt

Aufmerksame Anwohner der Herbert-Jensch-Straße informierten am Montag gegen 1.30 Uhr die Polizei über Geräusche klirrender Scheiben und einen Mann, der von einem Auto weglief. Polizisten stellten den 27-jährigen alkoholisierten Verdächtigen und fanden einen Pkw Opel mit eingeschlagener Seitenscheibe.

Betrunkene Autofahrerin

Polizeibeamte haben am 1. Oktober gegen 22.30 Uhr eine Opel-Fahrerin in der Slubicer Straße gestoppt. Bei der Kontrolle bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein Test zeigte 1,37 Promille. Der Führerschein der40-Jährigen wurde sichergestellt.

Einbrecher ziehen ohne Beute ab

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte über ein Fenster in die Aral-Tankstelle an der Berliner Chaussee eingebrochen. Innen lösten sie die Blechverkleidung an der Rückseite des Geldautomaten, ließen dann aber davon ab und flüchteten. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Ein Blitzer steht heute am Platanenweg in Richtung Klingetal.

