Potsdam (dpa) Bei der zweiten Ausstellung des Museums Barberini in Potsdam hat es zum Abschluss noch einmal viel Andrang gegeben. Am Dienstag - dem letzten Ausstellungstag - aber auch in den Tagen davor habe es sehr viel Interesse für die Schau "Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne" gegeben, teilte das Museum am Dienstag mit. Das Haus geht davon aus, dass die Schau mit Werken von nordamerikanischen Künstlern vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre - darunter Mark Rothko und Jackson Pollock - seit Mitte Juni rund 140 000 Besucher anzog.