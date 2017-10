Den Faden verloren

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die Unioner Handballmädchen kassierten am Wochenende ihre erste Niederlage der Saison in der Verbandsliga Nord. Mit 14:21 (9:7) gegen die Berliner SG Pfeffersport verlor die Neuruppiner A-Jugend.

