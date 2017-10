Wahrzeichen in schillernden Farben

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Am Ende wurde doch noch alles gut. Nachdem es am Montagnachmittag stundenlang geregnet hatte, zeigte der Wettergott sich doch von seiner freundlicheren Seite. Pünktlich zu Beginn von Lichterfest und Lokaltour hörte der Regen auf. So konnten die Bernauer im Trockenen feiern - bis in die späte Nacht hinein.

Ein Hingucker: Das historische Rathaus schillerte in den schönsten Farben - zusammengestellt von den Bernauern. Sie konnten an einer Steuerkonsole dem Verwaltungssitz ihren Geschmacksstempel aufdrücken.

Vor allem das erste Lichterfest in der Stadt sorgte für Andrang. Stadtverwaltung und Bernauer Stadtmarketinggesellschaft BeSt hatten die Lokaltour am Vorabend des Tages der deutschen Einheit auserkoren, um den Abschluss der Sanierungsarbeiten im Stadtzentrum gebührend zu feiern. In den vergangenen 25 Jahren waren alle Straßen und Plätze erneuert und fast alle Häuser auf Vordermann gebracht worden. Rund 28 Millionen Euro Fördermittel von Bund, Land und Stadt sind in die Sanierungsgebiete Stadtkern und Gründerzeitring geflossen.

Besonders markante Gebäude wurden nun angestrahlt: die Sankt-Marien-Kirche, das Steintor, der Wasserturm, der Gaskessel, der Pulverturm, die Galerie in der Bürgermeisterstraße, und verschiedene Häuser am Marktplatz. Und schließlich sorgten auch kunstvolle Illuminationen im Goethepark für einen ganz neuen Blick auf das grüne Fleckchen Erde nahe dem Bahnhof.

Höhepunkt der Illuminationen war allerdings das historische Rathaus. Mit Hilfe einer Steuerkonsole konnten die Bernauer und ihre Gäste die Farben der Fenster und Lichtsäulen nach ihrem Geschmack verändern. Um sich auszuprobieren, mussten sie da schon einmal Wartezeit in Kauf nehmen.

Die Gastronomen der Innenstadt warteten parallel zum Lichterfest mit zahlreichen musikalischen und kulinarischen Angeboten auf. Von den Adlerhöfen über Brauer- und Mühlenstraße bis zum Platz am Steintor war Live-Musik angesagt. Erstmals hatte sich auch die Brauereigenossenschaft mit einem Bierwagen in die Lokaltour eingereiht. Auf ein Musikangebot mussten die Damen und Herren allerdings verzichten. Manche der teilnehmenden Wirte fürchteten zusätzliche Konkurrenz, hieß es. Der allgemein guten Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch - und dem Umsatz der Gastronomen auch nicht. Bis weit in den Dienstagmorgen hinein wurde in der Stadt gesungen, getanzt und getrunken. Die nächste Lokaltour am Vorabend des 1. Mai kommt bestimmt.