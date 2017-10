Die Brücke zum Rest der Welt

artikel-ansicht/dg/0/

Die Fischerboote liegen fest vertäut am Kai. Das Deck ist mit einer schwarzen Plane abgedeckt. Sie soll den Anschein erwecken: Hier steht alles still. Doch ein noch dampfender Motor weist darauf hin, dass die Schiffe vor Kurzem noch in Betrieb waren. Unter der Plane schauen zudem Kisten hervor. Es riecht nach Fisch. Plötzlich rast ein älterer Mann mit einem Stock in der Hand auf die Gruppe zu. "Was macht ihr hier?", brüllt er und versucht, einem von ihnen die Kamera aus der Hand zu reißen. So weit kommt es nicht. Nach kurzem Handgemenge gelingt es der Gruppe, das Hafengelände zu verlassen.

"Sie sind offenbar sehr nervös", sagt Jiang hinterher. Der 42-Jährige ist eigentlich Geschäftsmann. Doch so sieht er nicht aus. Er trägt eine Baseballkappe. Mit seinem etwas zu groß sitzenden Heavy-Metal-T-Shirt macht er den Eindruck, als hätte er im Kundengeschäft schon länger keinen Vertrag mehr abgeschlossen. "Die Geschäfte laufen schlecht", gibt er zu. Deswegen betätige er sich als Fremdenführer.

Der Gruppe wollte er den Fischereihafen zeigen am Mündungsgebiet des Yalu, dem Grenzfluss zu Nordkorea. Dass die Behörden nun sehr viel strenger kontrollierten, bekämen derzeit alle in der Region zu spüren, erzählt er. Vor ein paar Tagen hätten ihn Freunde besucht. Sie wollten sich mit ihm betrinken. "Weil sie unglücklich sind über die weggebrochenen Geschäfte."

Seit die chinesische Regierung vor einem Monat im Weltsicherheitsrat den verschärften Sanktionen gegen Nordkorea zugestimmt hat, setzen die Behörden die Vorgaben rigoros um. Das ist nicht selbstverständlich. Offiziell hatte Peking auch vorher schon die UN-Sanktionen gegen den einstigen Bruderstaat mitgetragen. Doch zumindest in Dandong hatte sich kaum einer daran gehalten. Bis zuletzt bestritt Nordkorea 91 Prozent des Außenhandels mit China.

Seit aber am Morgen des 3. Septembers in Dandong die Erde bebte und sich wenig später herausstellte, dass Nordkorea erneut eine Nuklearbombe getestet hat, scheint auch Pekings Geduld mit dem einstigen Verbündeten am Ende. Die Sanktionen - sie gelten. Das zumindest besagt ein Aushang am Eingang des Fischmarktes. Verboten ist die Einfuhr von Eisen, Kohle und Meeresfrüchten. Zudem darf auch keine Kleidung mehr aus Nordkorea importiert werden.

Nordkoreanisch-chinesische Gemeinschaftsunternehmen, von denen es in Dandong bis vor Kurzem noch viele gab, müssen ihre Zusammenarbeit beenden. Jiang vermutet, dass einige Fischer trotzdem weiter Meerestiere von und nach Nordkorea transportieren. "Und wahrscheinlich noch ganz andere Dinge."

Yalu ist der Grenzfluss zwischen China und Nordkorea. Auf beiden Seiten erstrecken sich Zäune mit Stacheldraht. Nur im Stadtgebiet von Dandong nicht. Mao stationierte hier Hunderttausende Soldaten. Dandong wurde eine Garnisonsstadt. Das ist sie bis heute. Nur ist die Millionenstadt inzwischen auch Handelsmetropole. Und zwar im Geschäft mit Nordkorea. "Was immer du in Dandong siehst, hat in irgendeiner Weise mit Nordkorea zu tun", sagt Jiang.

Mitten von der Innenstadt von Dandong aus erstreckt sich eine Stahlkonstruktion über den Fluss - die Freundschaftsbrücke. Sie trifft auf der anderen Flussseite auf Sinuiju, Nordkoreas drittgrößte Stadt. 1937 von den japanischen Kolonialherren erbaut, ist die Brücke heute die Lebensader zwischen Nordkorea und der Außenwelt.

Dabei ist sie nicht einmal besonders breit. Nur eine Schienentrasse und eine Straße für Busse und Lkw führen über die Brücke - jeweils einspurig. Morgens um 9 Uhr wird der Grenzpfosten in Richtung Nordkorea geöffnet. Nachmittags geht es in die andere Richtung zurück. Fußgänger sind auf der Brücke nicht erlaubt.

Trotz der Sanktionen läuft der Grenzverkehr - allerdings sehr viel schleppender als noch vor einem Monat. Die Zeiten, als scheinbar endlose Karawanen über die Brücke fuhren, sind vorbei. "Nach Nordkorea werden nur noch die notwendigsten Lebensmittel geliefert", sagt Jiang. China habe die Kontrollen verschärft. Selbst kleine Laster würden nun durchleuchtet.

Umso mehr blüht auf der chinesischen Seite der Tourismus. Direkt neben der Freundschaftsbrücke steht eine zweite, etwas niedrigere Stahlkonstruktion, die alte Yalu-Brücke. Heute heißt sie "Duan Qiao", zerbrochene Brücke. Das letzte Drittel in Richtung Nordkorea fehlt. US-Bomber haben sie im Koreakrieg zerstört. Heute dient die Brücke als Mahnmal - und als Plattform für Touristen, um einen Blick der anderen Seite zu erhaschen. Dort sind ein Riesenrad und eine Wasserrutsche zu erkennen - beide offensichtlich schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Beim Riesenrad blättert die Farbe ab.

Noch offensichtlicher wird der Unterschied bei Nacht. Wenn auf der chinesischen Seite die Wolkenkratzer hell erstrahlen, ist es auf der nordkoreanischen Seite finster. "Für uns Chinesen ist Nordkorea wie das eigene Land vor 40 Jahren", sagt Jiang. "Das fasziniert uns." Dutzende chinesische Reisegruppen schlendern vorbei an Souvenirständen, die Spielzeugpanzer, Patronenhülsen und nordkoreanische Briefmarken anbieten. Einige Verkäufer versuchen, den Touristen eine Bootsfahrt aufzuschwatzen, immerhin die Hauptattraktion von

Groteske Szenen spielen sich auf dem Yalu ab. Die chinesischen Touristen auf den Booten halten aufdringlich ihre Kameras auf die nordkoreanischen Hafenarbeiter und Grenzsoldaten. Einzelne versuchen ihre Gesichter zu verdecken. Die meisten ignorieren den Trubel weitgehend.

Nur vereinzelt legen die nordkoreanischen Soldaten das Gewehr an. "Eine extra Showeinlage", sagt Jiang. Ihm sei nicht bekannt, dass einer von ihnen jemals geschossen hat. Und als ein nordkoreanischer Fischer den Touristen Schnaps, Zigaretten und getrockneten Fisch anbietet, greifen diese gierig zu. "Keine Sorge, Ihr könnt auch gerne zuschlagen", sagt Jiang. "Schnaps und Zigaretten sind von den Sanktionen ausgenommen."