Im Lutherjahr auch an Müntzer gedacht

Beeskow (MOZ) Wenn in Beeskow die Reformation und Martin Luther gefeiert werden, dann dürfe auch der Name Thomas Müntzer (um 1489-1525) nicht fehlen. Das sagte sich die Senioren AG der Linken und lud einen Experten ein: Prof. Dr. Günter Vogler. Er widmete sich als Historiker in Büchern und als ehemaliger Vorsitzender der Thomas-Müntzer-Gesellschaft in Mühlhausen einer der umstrittensten Persönlichkeiten der Reformation. Vor rund 20 Besuchern sagte Vogler am Montag in der Stadtbibliothek, dass es "Unsinn" sei, Müntzer als Bauernführer zu bezeichnen. Er sei als Feldprediger vor allem in Städten unterwegs gewesen und wenn man Müntzer ernst nehmen wolle, müsse man ihn als Theologen ernst nehmen.