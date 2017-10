Neue FachkrÃ¤fte fÃ¼rs Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Krankenhäuser in ganz Deutschland schlagen Alarm in Sachen Pflegepersonal. Es mangelt schlicht an Fachkräften. Auch im Krankenhaus Eisenhüttenstadt ist die Personaldecke dünn - doch durch die Neuanstellung von frisch ausgelernten Krankenpflegern hat sich die Situation etwas entspannt.

In städtischer Hand: Das Krankenhaus in Eisenhüttenstadt hat 350 Betten und großen Bedarf an Pflegepersonal.

"Ich mache drei Kreuze, dass es die Medizinische Fachschule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt gibt", erklärt Till Frohne, Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses in der Stahlstadt zu Beginn der Woche. Denn von dort kommen allein zehn frisch ausgelernte Krankenpfleger, die das Team des Krankenhauses künftig unterstützen werden. Und auch aus der Lausitz werde eine weitere Fachkraft angestellt. Das macht elf neu besetzte Stellen.

"Wir haben dringend Pflegepersonal gesucht", sagt Frohne. Denn derzeit gebe es in seinem Haus mehr als 40 Langzeitkranke und Schwangere. Und wer im Krankenhaus arbeitet und ein Kind erwartet, hat sofort und nicht erst ab dem Mutterschutz ein Beschäftigungsverbot. 40 Fachkräfte bei 174 Planstellen, die es in dem städtischen Krankenhaus allein für Pflegepersonal gibt, sind kein Pappenstiel. Teilweise habe man den Mangel an Pflegefachkräften mit Krankenpflegehelfern und Altenpflegern kompensiert, sagt Till Frohne. Selbstkritisch fügt der Geschäftsführer hinzu, dass sich an der Vergütungssituation der Krankenpfleger in Eisenhüttenstadt etwas ändern müsse - auch um den Krankenhaus-Standort attraktiver zu machen und mit Blick auf andere Kliniken in der Region, die ebenfalls Fachkräfte suchen und möglicherweise mehr bezahlen. Wenn die jungen Leute woanders mehr bekommen können, seien sie schnell weg.

"Ich gehe davon aus, dass der Bedarf an Pflegepersonal sich auch in Zukunft nicht abschwächt", betont Frohne. Deshalb brauche sich auch keiner der gerade Angestellten sorgen, wenn die Langzeitkranken und jungen Mütter an den Arbeitsplatz zurückkehren. Dass man nach der Ausbildung an der benachbarten Medizinischen Fachschule so viele Absolventen übernehmen konnte, sei ein großes Glück für das Krankenhaus. Auch jetzt werden wieder 21 junge Männer und Frauen ihre Pflegeausbildung an der Schule beginnen. "Und das ist nur der erste Jahrgang", so Frohne. Zirka 60 Prozent beenden ihm zufolge letztlich ihre Ausbildung. "Es sieht danach aus, dass wir uns aus uns selbst erneuern können", sagt der Geschäftsführer. Genauso wichtig wie bereits vorhandene Erfahrung sei es, dass immer wieder junge Leute übernommen werden, weil mit ihnen auch stets frischer Wind in ein Krankenhaus komme. Frohne schätzt die richtige Mischung bei den Fachkräften.

Während andere Krankenhäuser in Brandenburg gerade einmal vier bis fünf Azubis haben, sind es in Eisenhüttenstadt wesentlich mehr, und zwar schon seit Jahren. Ohne die Medizinische Fachschule vor Ort wäre die Pflegepersonal-Situation und die Nachwuchsfindung im Eisenhüttenstädter Krankenhaus wesentlich kritischer, glaubt Till Frohne. Außerdem seien die Absolventen sehr gut ausgebildet und damit ein echter Gewinn.

Aber in dem städtischen Krankenhaus mit seinen 350 Betten gibt es nicht nur einen Bedarf an Pflegekräften. "Ergotherapeuten suchen wir dringend", informiert der Geschäftsführer. Auch ein Arzt für die Psychiatrie steht auf der Wunschliste und im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) wird es im kommenden Jahr ebenfalls eng. "Da brauchen wir dringend zwei Gynäkologen. Einen für Eisenhüttenstadt und einen für Guben", sagt Till Frohne.