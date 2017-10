Barcelona im Ausnahmezustand

artikel-ansicht/dg/0/

In der Schule befand sich ein Wahllokal, in dem Guardia Civil Beamten rabiat auf Bürger los gingen. © dpa

In Katalonien hält die aufgeregte Stimmung nach dem Unabhängigkeitsreferendum an. Gewerkschaften und separatistische Bürgerinitiativen haben am Dienstag zum Generalstreik aufgerufen. In Barcelona fuhren über viele Stunden weder Busse noch U-Bahnen. Universitäten, Schulen und Verwaltung blieben geschlossen, ebenso wie etliche Betriebe. Zugleich versperrten Streikende zahlreiche Autobahnen und Straßen. Auch der FC Barcelona unterstützte den Streik. Barcelona-Verteidiger Gerard Piqué wurde deshalb beim Training der spanischen Nationalmannschaft so heftig bepöbelt, dass Trainer Julen Lopetegui die Einheit vorzeitig abbrach.

Der Streik war eine Antwort auf brutale Polizeieinsätze während des Referendums, die die Stimmung in der Region aufgeheizt haben. Zugleich war er eine Machtdemonstration der katalanischen Separatisten. In Barcelona und anderen Städten zogen Zehntausende mit Unabhängigkeitsflaggen durch die Straßen und riefen: Wir haben gewählt! Einige Gruppen belagerten die Parteizentralen der konservativen Volkspartei und der liberalen Ciudadanos, ausgesprochenen Gegnern der Abspaltung von Spanien. Auch der Sitz der spanischen Nationalpolizei in Barcelona wurde umringt. "Weg mit den Besatzern", riefen die Demonstranten. Regionalpräsident Carles Puigdemont animierte seine Anhänger per Twitter: "Der endgütige Erfolg hängt davon ab, engangiert zu bleiben. Wir machen weiter!"

Wie er weitermachen will, darüber sandte Puigdemont widersprüchliche Signale aus. "Ich erkläre nicht die Unabhängigkeit", sagte er am Montag. Sonntagabend klang er noch anders. Da versprach er, dass er dem katalanischen Parlament die Ergebnisse des Referendums vom Sonntag vorlegen werde, "damit es handelt, wie es das Referendumsgesetz vorsieht". Und das sieht vor, dass das Regionalparlament im Falle eines Sieges zwei Tage nach Bekanntgabe der Ergebnisse eine unabhängige Republik ausrufen werde. Am Montag wurde bekannt, dass 90 Prozent mit "Ja" votierten. Allerdings gingen nur 42 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen.

Puigdemont ist dennoch überzeugt, dass "wir Bürger Kataloniens uns das Recht auf einen unabhängigen Staat erworben haben". Um sein Ziel zu erreichen, setzt er auf internationale Vermittler. "Dies ist eine europäische Angelegenheit, keine interne", sagte er am Montag. Es sei an der Zeit, dass die Europäische Union nicht länger "beiseite schaut". Die EU-Kommission hält die katalanische Frage allerdings offenbar weiter für eine innerspanische Angelegenheit.

Die spanische Nationalpolizei und die Guardia Civil waren am Sonntag mit teilweise großer Härte in 92 der 2300 Wahllokale eingedrungen, um Urnen zu beschlagnahmen. Die Regierung verteidigte das Vorgehen der Beamten. Justizminister Rafael Catalá sagte am Montag: "Ich habe mehr bedrängte Polizisten als gewalttätige Polizisten gesehen." Innenminister Juan-Ignacio Zoido beklagte "die Verletzten auf der einen Seite und auf der anderen". Es sei "nicht angenehm, solche Bilder zu sehen".

Die Bilder der Polizeigewalt werden in sozialen Netzwerken geteilt und immer wieder von den Medien gezeigt. Auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, der Jordanier Seid al-Hussein, äußerte sich "beunruhigt". Er forderte die Behörden zu einer Untersuchung aller Vorfälle auf. Dem Wunsch nach Aufklärung schloss sich Amnesty International an, die den "unverhältnismäßigen" Einsatz von Gewalt anprangerte. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert insbesondere den Einsatz von Gummigeschossen; eines habe einen Demonstranten am Auge getroffen.

Währenddessen versucht die Regierung in Madrid, eine Strategie für den Umgang mit den Katalanen zu finden. Am Montag traf sich Ministerpräsident Rajoy mit Sozialistenchef Pedro Sánchez und dem Vorsitzenden der liberalen Ciudadanos, Albert Rivera, um sich über das Vorgehen abzustimmen. Vorher hatte Fernando Martínez-Maíllo von Rajoys Volkspartei die katalanische Regierung gewarnt: "Treffen Sie keine hitzigen Entscheidungen, denn sie können Konsequenzen haben."