Blau-Weiß Gartz nach Remis enttäuscht

artikel-ansicht/dg/0/

Gartz (MOZ) Die Landesklasse-Fußballer von Blau-Weiß Gartz gingen nach dem 4:4 gegen Eintracht Wandlitz mit enttäuschten Gesichter vom Feld, hatten sie doch zwischenzeitlich 3:1 geführt. In den ersten Minuten sah man wenig Konstruktives auf beiden Seiten. Das Geschehen spielte sich zumeist im Mittelfeld ab. Aber schon nach sieben Minuten folgte ein Angriff der Gäste, dem ein etwas halbherziger Abwehrversuch folgte. Sebastian Huger schnappte sich den Ball und brachte seine Mannschaft mit dem ersten Torschuss der Partie 1:0 in Führung. Wenig später kam ein schöner Pass von Andreas Achterberg auf den in die Spitze einlaufenden Sascha Spann, der zum 1:1 traf (11.). Die Hausherren setzten energisch nach. Ein diagonaler Ball von Lukasz Jasiak erreichte erneut Spann, der in der 14. Minute auf 2:1 erhöhte. Tomasz Hilicki wurde dann unsanft gestoppt. Den fälligen Freistoß brachte Achterberg bis in den Sechzehner, die Abwehr war aber aufmerksam. Nach 24 Minuten spielte Achterberg auf Jasiak, der das 3:1 markierte. Die Gäste verlegten sich aufs Kontern, ließen die Gartzer kommen, die zu unkonzentriert ihre Möglichkeiten vergaben. Achterberg brachte einen Freistoß in den Strafraum der Wandlitzer, der Ball rollte über die Fingerspitzen von Gatzmann, der in letzter Sekunde das vierte Tor der Oderstädter verhinderte (39.). Nach einem Konter kam der Ball zu Pascal Sorgatz, der zum 3:2 vollendete (41.).