Mit Tabellenletztem ist wieder zu rechnen

Nachdem man in den zwei vorherigen Spielen 16 Gegentreffer kassierte, war es für einige Zuschauer nur die Frage, wie hoch die Niederlage gegen aktuellen Tabellenführer ausfallen würde. Doch die Biesenthaler bewiesen, dass sie nicht umsonst in die Liga aufgestiegen sind und verlangten den Gästen alles ab. "Heute haben wir das Gesicht gezeigt, das uns auszeichnet", sagte Christian Schramm nach dem Abpfiff.

Bereits nach wenigen Minuten wurde das neu gewonnene Selbstvertrauen deutlich, als ein Biesenthaler Spieler zum Fernschuss ausholte, der an die Querlatte prallte. Das Spiel war in der Folge komplett ausgeglichen. Viele lange Bälle sorgten für wenig kreative Angriffe. Als sich die Gäste dann allerdings mal gut über die linke Seite durchkombinierten, klingelte es auch gleich. Robin Reichelt zirkelte den Ball gefühlvoll am Torhüter vorbei zur Friedrichthaler Führung (23.). Bis zur Pause waren die Gastgeber weiter bemüht, kamen aber nicht zwingend gefährlich vor das Gästetor.

Die zweite Hälfte begann mit einer Riesenchance für die Biesenthaler. Nachdem der Ball in die Sturmspitze durchgesteckt wurde, hatte Biesenthals Stürmer nur noch den gegnerischen Torhüter vor sich. Er behielt nicht die Nerven und setzte den Ball aus 16 Meter neben das Tor. Bis in die Schlussphase waren die Hausherren dicht am Ausgleichstreffer dran. Als dann jedoch ein hoher Ball in Biesenthals Sechzehner vom Innenverteidiger falsch eingeschätzt wurde und er an ihm vorbei köpfte, stand David Glaub goldrichtig und schob zum 2:0 für Friedrichthal ein (76.).

In den letzten Minuten warfen die Biesenthaler noch einmal alles nach vorne. Doch sie scheiterten entweder am starken Torhüter der Gäste oder an sich selbst. So blieb es dann beim unglücklichen 0:2-Endstand, bei dem deutlich wurde, dass mit den Biesenthalern wieder zu rechnen ist. "Die bessere Mannschaft hat heute verloren. Friedrichthal hatte Probleme mit unserem Spiel, doch wir konnten uns leider nicht belohnen", erklärte Christian Schramm. Insgesamt stand seine Mannschaft viel kompakter als in den Spielen zuvor und das Selbstvertrauen war wieder zurück.