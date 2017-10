Informationen zum Enkeltrick

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Über den sogenannten Enkeltrick und andere Betrügereien an vorwiegend älteren Bürgern informiert am Donnerstag ein Mitarbeiter der Präventionsabteilung der Polizei im Hüfnerhaus in Beeskow, Adrianstraße 11. Erst vor kurzem war in Beeskow eine Rentnerin auf einen Trick von Betrügern hereingefallen und um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen worden.