15-Jähriger startet in Leipzig durch

Die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt hat den Regionalligakampf beim KFC Leipzig 13:22 verloren. Vor allem in den Freistil-Klassen ließen die Oderstädter Federn. Seit der Stilartentrennung 2001 in Brandenburg trainieren sie vorrangig im griechisch-römischen Stil.

Einzig Eric Berger, der im leichtesten Limit bis 57 kg - in eben dieser ungewohnten Stilart antrat, holte Siegpunkte und sorgte damit für einen glänzenden Auftakt des Kampfabends aus Sicht der Gäste. Eric Berger kommt aus Eisenhüttenstadt, wo er 2007 als Fünfjähriger mit dem Ringkampf bei seinem ersten Trainer Michael Kebschull begann. "Schon im vergangenen Jahr wurde ich angesprochen, ob ich Lust hätte in der Männermannschaft mitzuringen, doch nun bin ich 15, habe das entsprechende Gewicht und darf nun auch bei den Männern auf die Matte", bestritt der Sportschüler seinen allerersten Kampf für die KG-Männer. Es dauerte etwas, ehe er mit seinem Leipziger Kontrahenten Viktor Wejgandt zurecht kam. Er hatte schon 0:10 zurück gelegen, als ihm der überraschende Schultersieg gelang.

"Im Vorfeld des Kampfes haben wir schon mal im freien Stil trainiert, am vergangenen Freitag auch mal Trainingskämpfe gemacht." Berger nutzte bei seinem Kampf einen Fehler seines Kontrahenten, konterte einen Beinangriff und drückte den Leipziger auf beide Schultern. Entsetzen in der kleinen Wettkampfhalle der Leplystraße unter den etwa 130 Zuschauern. Nur ein Duell danach holte René Zimmermann (130 kg/GR) gegen den Tschechen Vojtech Kukla einen weiteren Mannschaftspunkt zur 5:0-Führung hinzu. Doch dann gewannen die Messestädter vier Duelle in Folge, aus denen sie 15 Punkte holten, ehe Erik Weiß (71 kg/GR) gegen Arne Brömme durch einen Überlegenheitserfolg weitere vier Zähler nachlegte. Doch dann machte Leipzig den Sack mit zwei weiteren Siegen zu. KG-Trainer Marc Wentzke (75 kg/GR) trat selbst auf die Matte und korrigierte das Ergebnis mit seinem Überlegenheitssieg noch auf 13:22. "Uns fehlten heute Abend einmal mehr einige Freistilspezialisten-, in einigen Duellen aber auch der nötige Biss", hatte sich KG-Trainer Marc Wentzke in Leipzig mehr ausgerechnet. Die KG fällt mit dieser Niederlage zum Ende der Hinrunde auf den 4. Tabellenplatz der Regionalligastaffel B zurück, der KFC Leipzig hingegen klettert hinter den erneut siegreichen Ringern des SV Luftfahrt Berlin auf den 2. Rang.

Ergebnisse, erster Athlet Leipzig:

Freistil 57 kg: Viktor Wejgandt - Eric Berger 0:4 (SS 10:2/3:42 min), Gr.-röm. 61 kg: Dominik Sikora - Philipp Riese 4:0 (TÜ 15:0/2:17), Freistil 66 kg: Darios Wedekind - Tien Nguyen Ho 4:0 (TÜ 17:0/1:58), Gr.-röm. 71 kg: Arne Brömme - Erik Weiß 0:4 (TÜ 0:16/3:44), Freistil 75 kg: Dominik Picklapp - Moses Stoppira 4:0 (TÜ 16:0/0:57), Gr.-röm. 75 kg: Wladimir Arutiunjan - Marc Wentzke 0:4 (TÜ 4:19/2:07), Freistil 80 kg: Muslim Kantaev - Damian Hartmann 3:0 (PS 10:0/6:00), Gr.-röm. 86 kg: Max Stuhr - Bastian Kurz 3:0 (PS 8:0/6:00, Freistil 98 kg: Florian Rau - Karsten Pikulla 4:0 (SS 13:2/2:04), Gr.-röm. 130 kg: Vojtech Kukla - Rene Zimmermann 0:1 (PS 1:2/6:00)