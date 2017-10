Auf und ab von Rot nach Weiß

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) "Ich bin ein wildes Krokodil, das seine Zähne putzen will ..." singt Kroko. Nun, nach dem jüngsten Kinderfest des Netzwerkes "Gesunde Kinder" dürfte Krokos Gebiss förmlich strahlen. So viele Schützlinge halfen dem grünen Gesellen bei der Zahnreinigung. So dass Karies und Co. keine Chance haben dürften. Zumindest vorerst.

"Gesunde Zähne - von Anfang an" lautete das Motto der sechsten Auflage des Kinderfestes. Zahlreiche Angebote kreisten um die "Ersten", die Milchzähne, und um gesunde Ernährung. Krankenkassen und Verbraucherzentrale informierten. Es gab ein Quiz, Geschichten und Lieder zum Zähneputzen. 75 Kinder (im Alter von drei Monaten bis 13 Jahre) und deren Eltern waren der Einladung gefolgt. "Wir stellen das Kinderfest stets unter ein Thema. Ein Thema aus dem Bereich Gesundheit bzw. Prävention", erklärt Netzwerk-Koordinatorin Katrin Kaplick. Zu dem Thema gebe es jeweils im Laufe des Jahres auch Seminare für die Eltern und Weiterbildungen für die Paten.

Zu den Akteuren vor Ort gehörte ebenso das Barnimer Gesundheitsamt mit seinem Zahnarzt Willi Hübner und einer Prophylaxe-Schwester. Den Schulzahnarzt von früher, wie ihn die Eltern vielleicht noch kennen, den gebe es zwar nicht mehr, hieß es. Denn behandeln darf Willi Hübner die Mädchen und Jungen nicht. Der Fokus liege dafür auf der Prophylaxe. Der Stomatologe untersucht den Nachwuchs und arbeitet präventiv. Mit seinem Team "tourt" er regelmäßig durch die Barnimer Kitas und die Schulen. So sehe man die Kinder schon vor der Einschulung mehrere Male. Dank dieser Arbeit und des Engagements auch vieler Kitas selbst sei in den vergangenen zehn Jahren allgemein eine Abnahme kariöser Befunde festzustellen. "Die Prävention trägt Früchte", so der Mitarbeiter des zahnärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes. Bedauerlicherweise sei in der jüngsten Vergangenheit aber auch ein Trend zu beobachten, wonach sich Kitas vom Thema Zähneputzen verabschieden. Mit Verweis auf angeblich hygienische Probleme falle die Zahnreinigung aus, was Hübner kritisch sieht - auch wenn die Hauptverantwortung natürlich bei den Eltern liege. "Gesund beginnt im Mund" hieße es nicht umsonst. Das regelmäßige Zähneputzen trage zur Bewusstseins- und Gewohnheitsbildung bei. Die Kinder würden so früh lernen, Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen, ergänzt eine Kollegin.

Gerade hat das Oberbarnimer Netzwerk "Gesunde Kinder" die 1000. Familie seit Gründung begrüßt. Aktuell betreuen die ehrenamtlichen Paten 231 Familien. Die Teilnahme an dem Programm ist freiwillig und kostenfrei.

Weitere Informationen unter www.nw-gesunde-kinder.de oder Tel. 03334 692393