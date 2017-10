Bürger wollen mehr über Reform wissen

artikel-ansicht/dg/0/

Oderaue (MOZ) Obwohl die Verwaltungsreform im Land Brandenburg und deren Umsetzung auf kommunaler Ebene bereits immer wieder Thema in Gemeindevertreterversammlungen, Sitzungen des Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch und auch Berichten dieser Zeitung war, scheinen diese Informationen einigen Bürgern nicht auszureichen. So beklagte eine Frau bei der jüngsten Gemeindevertreterversammlung in Oderaue, dass sie zu dem Thema kaum etwas erfahre. Sie schlug deshalb eine Einwohnerversammlung vor, um die Bürger frühzeitig einzubeziehen, und forderte eine Stellungnahme durch den Amtsdirektor.