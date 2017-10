artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Regisseur Nick Hartnagel hat bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen in Koproduktion mit dem Staatsschauspiel Hannover und dem Kleist Forum Frankfurt (Oder) Franziska vom Heedes Kleist-Förderpreis-Stück inszeniert. Am Donnerstag wird das Stück zur Eröffnung der diesjährigen Kleist-Festtage um 19.30 Uhr auf der Hinterbühne im Kleist Forum gezeigt.

Die Geschichte geht so: Opa liegt im Sterben. Und daraus macht Franziska vom Heede ein kapitalistisches Kinderspiel. Die Kinder können sich nicht einigen, wer Opa während seiner letzten Tage bei sich aufnimmt. So ergreift die 24-jährige Enkelin Amanda die Initiative und entführt ihren Opa. Hilfe lehnen ihre Cousine und beiden Cousins ab. Die haben ihre eigenen Probleme. Während Enkelin Amanda nur will, dass ihr Großvater an einem vertrauten Ort in Ruhe und Frieden sterben kann, denkt Cousin Carlo an ein Geschäft mit dem Opa. Die Eltern sollen ihn übers Internet versteigern, damit er seine finanziellen Probleme lösen kann. Wer den Großvater auf seine letzten Tage pflegen darf, entscheidet somit das Höchstgebot.

Was als eine böse Farce erscheint, entpuppt sich als wilde Geschichte, wie die vier Cousins und Cousinen versuchen, ihr eigenes Über-Leben zu finanzieren. Dabei stellt sich heraus: Alles lässt sich verkaufen. Und doch wird das Geld nicht reichen.

Die Uraufführung des Stücks "Tod für eins achtzig Geld - Verwertungsprinzipien/Überlebensstrategien" erhielt gute Kritiken. So schreibt Sascha Westphal von "nachtkritiken": Das Wuchernde des Stücktextes hat Regisseur Nick Hartnagel und Bühnenbildnerin Tine Becker zu einer fast schon genial zu nennenden Raumlösung inspiriert." Der Zuschauer könne dem Themenpark kaum entkommen. Wie sich das auf der Hinterbühne umsetzen lässt, darauf darf man gespannt sein.

Der mit 7500 Euro dotierte Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker wurde zum 22. Mal von der Kleist-Stadt Frankfurt, den Ruhrfestspielen Recklinghausen und dem Kleist Forum vergeben.

Aufführung des Kleist-Förderpreis-Stücks "Tod für eins achtzig Geld" am Donnerstag um 19.30 Uhr im Kleist Forum. Tickets für 20/18 Euro und 10 Euro (Festivalpass)