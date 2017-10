Jury inspiziert Wettbewerbsdörfer

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow-Platkow/Golzow/Zechin (MOZ) Das Doppeldorf Gusow-Platkow beteiligt sich am 10. Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Die Jury für den Wettbewerb nimmt die Gemeinde am Freitag unter die Lupe. Die Gemeindevertreter bitten die Bewohner des Doppeldorfes, im Vorfeld der Besichtigung Dreckecken zu beseitigen und Gusow-Platkow heraus zu putzen. Die selbe Aufforderung ergeht auch seitens der Bürgermeister von Golzow und Zechin an die Einwohner dieser Gemeinden. Bereits am Donnerstag wird die Jury Zechin besuchen. Für die Zeit von 9 bis 11.30 Uhr hat ein Vorbereitungsteam, das aus Gemeindevertretern und den Vereinsvertretern besteht, ein Konzept entwickelt. Alle Zechiner sind herzlich zur Inspektion eingeladen, bei der die Gemeinde vorgestellt wird, die Kegelbahn und das Freibad besichtigt werden.