Abstimmung über Schulzentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Errichtung eines Schulzentrums in Fürstenwalde dürfte einer der wichtigsten Punkte sein, über den die Kreistagsabgeordneten auf der heutigen Kreistagssitzung entscheiden sollen. Der Kreistag hatte im November vergangenen Jahres bereits den Neubau der Spree-Oberschule in Fürstenwalde beschlossen, heute soll der Baubeschluss verabschiedet werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1609036/

Nun will der Kreis auf eine Bitte aus Fürstenwalde reagieren: Neben die Spree-Oberschule soll auch eine Grundschule errichtet werden. Das wäre neu, dass der Kreis Grundschulen baut, denn bislang war dies den Kommunen vorbehalten. Bereits in den Ausschüssen wurde dieser Sachverhalt kräftig diskutiert. Gemeinden, die bisher nicht in den Genuss kamen, sehen dies als Ungleichbehandlung.

Alte Regeln aufbrechen wollen der Kreis und die Stadt Fürstenwalde, weil beträchtliche Fördermittel für ein Schulzentrum vom Land signalisiert werden. Wie viel ist unklar, deshalb sollen die Abgeordneten heute einen Beschluss fassen, damit eine entsprechende Antragstellung und eine definitive Zusage möglich werden.

Weiter liegt den Abgeordneten die Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Neugliederung der Landkreise vor, die Schulentwicklungsplanung für den Kreis bis 2022, der Jahresabschluss 2016 des Kommunalen Entsorgungsunternehmens sowie die Entscheidung zu zwei Straßensanierungen.

Die Sitzung des Kreistages beginnt heute um 17 Uhr im Atrium der Kreisverwaltung in Beeskow. Zu Beginn können Einwohner Fragen stellen.