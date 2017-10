Firma sieht mehrere Kleidercontainer vor

artikel-ansicht/dg/0/

Prötzel/Oderaue (MOZ) Die Firma Profittex mit Sitz in Bochum will im Bereich des Amtes Barnim-Oderbruch mehrere Altkleidercontainer aufstellen, darunter in den Prötzeler Ortsteilen Sternebeck (Dorfstraße) und Harnekop. In Letzterem seien trotz eines weiteren Anbieters, so Ortsvorsteher Karsten Liebich, zwei Standorte vorgesehen - am Anger und in der Siedlerstraße.