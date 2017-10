artikel-ansicht/dg/0/

Freilufttherapie für Hund und Halter

Eberswalde (MOZ) Zum ersten Mal ist Katrin Rech am Dienstag im Bellodrom zu Gast. Vergnügt verfolgt sie die Zirkusshow, die die Damen des Hundetreffs mit ihren Vierbeinern einstudiert haben. "Ich finde das toll. Ich wusste überhaupt nicht, dass es so etwas gibt", sagt die Angermünderin. Erst vor kurzem ist sie zum zweiten Mal auf den Hund gekommen. Das Foto des etwa neun Jahre alten Yorkshire-Dackel-Mixes Issy in der Märkischen Oderzeitung hatte es ihr angetan. Karin Nicodem(63), Chefin des Bellodroms und Betreiberin des Tierheims in Werbellin, hatte es in die Rubrik "Tier sucht Mensch" setzten lassen.

Manege frei! Im "Zirkus Bellodromi" zeigen Hundehalterinnen am Dienstagmittag, was ihre Vierbeiner so draufhaben. In der Mitte läuft Zirkusdirektorin Karin Nicodem mit Zylinder.



