Erweiterte Abrissliste beschlossen

"Ich bin nicht gegen Abriss, aber für ein geordnetes Verfahren", sagte Frank Henke (Die Linke), der ebenso wie sein Fraktionskollege Erik Rohrbach zu den entschiedensten Gegnern der neuen Abrissliste zählte. Der Wohnungsbaugenossenschaft (Wohnbau) und der Wohnungsbaugenossenschaft Süd (Woge Süd) warf er nicht nur selbstherrliche Entscheidungen vor, sondern auch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Juni vergangenen Jahres zu ignorierten. Damals hatten die Abgeordneten die von Wohnungswirtschaft und Wohnbau vorgelegte Abrissliste für 2018 bis 2020 verabschiedet. Sie enthält 464 Wohnungen in Nord und in Süd. "Dieser Beschluss gilt und darf nicht durch zusätzliche Vorhaben aufgeweicht werden", betonte Erik Rohrbach.

Zwischenzeitlich wurden von der Wohnbau und der Woge Süd, die damit erstmals am Stadtumbauprozess teilnimmt, zusätzliche Wohnblöcke zum Abriss bzw. teilweisen Abriss angemeldet. Betroffen sind davon 238 Wohnungen in Neuberesinchen und in Süd. Die Woge Süd will drei Blöcke in der Thomasiusstraße 16-26 komplett abreißen (118 Wohnungen). Die Wohnbau plant den Abriss des Blocks Konstantin-Ziolkowski-Allee 33-42 (100 Wohnungen) sowie die Verkleinerung des Friedensecks 4-8 um zwei Etagen (20 Wohnungen).

"Wenn wir dem nachträglich zustimmen, untergräbt das das Vertrauen in die Stadtverordnetenversammlung", warnte Frank Henke. Der Fraktionsvorsitzende der Linken René Wilke erinnerte an das Integrierte Stadtentwicklungskonzeptes (Insek), in dem Frankfurts Entwicklungsziele bis 2025 festgeschrieben sind und das den Mietern Planungssicherheit verschaffen soll. "Wir fassen jetzt Beschlüsse, die diesem Geiste nicht entsprechen", so René Wilke weiter. Er brachte auch den Änderungsantrag seiner Fraktion ein, über die drei angemeldeten Abriss-Projekte der Wohnungsunternehmen getrennt abzustimmen.

Ulrich Junghanns (CDU) verwahrte sich gegen den Vorwurf, dass die Stadtverordnetenversammlung und die Verwaltung von den Wohnungsunternehmen für ihre Zwecke missbraucht würden. Dietrich Hanschel begrüßte, das mit einem Abriss der drei Wohnblöcke in der Thomasiusstraße der Stadtumbau im IV. Wohnkomplex mit Konsequenz zu Ende gebracht würde. "Ich dachte, wir sind über die Zeit des Häuserkampfes hinaus", bemerkte er außerdem an die Adresse der Linken. Selbst Josef Lenden von der Bürgerinitiative Stadtumbau, die sich in der Vergangenheit immer wieder für den Erhalt von Gebäuden einsetzte, plädierte dafür, der Vorlage zuzustimmen. Er selbst habe die Mieter der Woge Süd nach Absprache begleitet, die vorab über die Abrisspläne informiert wurden. "Sie waren nicht überrascht", so Josef Lenden.

Torsten Bock, Leiter der Abteilung Stadtentwicklung/Stadtplanung im Bauamt wies darauf hin, dass im geltenden Stadtentwicklungskonzeptes für den Zeitraum von 2018 bis 2020 der Abriss von bis zu 860 Wohnungen vorgesehen war. Mit den zusätzlichen 238 würde der Abriss von 702 Wohnungen feststehen. Für den von den Unternehmen angemeldeten Abriss spreche neben dem hohen Leerstand in den Objekten auch der überdurchschnittlich hohe Sanierungsaufwand, der glaubhaft dargelegt wurde.

In getrennter Abstimmung sprach sich jeweils eine deutliche Mehrheit für den Abriss aus.