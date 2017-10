Stadtgeschichte unter der Party

artikel-ansicht/dg/0/

Eine ganze Etage unter dem Gewimmel auf der Straße gaben sich Geschichtsinteressierte die Klinke in die Hand. Stephan Bock von der evangelischen Kirche Strausberg hatte an diesem Tag den historischen Gewölbekeller und den Gemeindesaal in der Großen Straße 56 fürs Publikum geöffnet. Der Braukeller, der im Laufe der Jahrhunderte des Öfteren verändert, umgebaut und erweitert wurde, stammt in seinen Ursprüngen aus dem Jahr 1557, als das Haus Peter Schulz bewohnte. Etliche Zahlen und Fakten konnte Stadthistoriker Rolf Barthel dazu beitragen und Fragen der Neugierigen erschöpfend beantworten. Noch sind viele Dinge unterhalb der Stadt unerforscht, ist womöglich noch mit Entdeckungen zu rechnen. Derweil am Stand der Märkischen Oderzeitung die letzten Kuchenstücke verkauft wurden, formierten sich die Musiker am Lindenplatz, um die Festgäste mitzunehmen zur Fanfaronade in die Energie-Arena.