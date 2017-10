Ein Kino der anderen Art

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen (MOZ) Im kommenden Jahr will der 14-jährige Maximilian aus Chemnitz seinen Jugendjagdschein erwerben. Das berichtet sein Großvater Hans-Hermann Kain stolz, der den Enkel während der Ferien zu Besuch hat und dem er die Neuheit auf dem Falkenhagener Schießstand nicht vorenthalten will - hier kann nun virtuell das Schießen geübt werden. Als Hintergrund können eigene Fotos projiziert werden und es kann mit der eigenen Waffe geübt werden. "Die ist dann mit Sensoren verbunden", erklärt Uwe Bonack, Präsident des Schützenvereins Seelow. Die Anlage sei derzeit einzigartig in Brandenburg. Für 50 000 Euro, die der Verein über Spenden und sonstige Zuschüsse akquirieren konnte, wurde das Gerät angeschafft. Eingestellt werden können neben dem Hintergrund auch Entfernung, Munition und Ziel, wie etwa Ente, Fasan oder Rebhuhn. "Das spart natürlich Munition und ist weitaus umweltfreundlicher als draußen zu üben", erklärt Bonack.

Aber auch auf dem etwa 12 Hektar großen Außengelände zeigt sich die Vielseitigkeit des Schießsports. Auf mehreren Bahnen kann das Schießen im Abstand von 25, 50 und 100 Metern erprobt werden. Auch hier wurde bereits digitalisiert: Bei der 50-Meter-Disziplin "Laufender Keiler" ist die Scheibe - in Form eines Wildschweins - mit einem Magnetfeld verbunden. Dieses überträgt die Einschüsse direkt, "sodass sie vom Schießstand aus auf einem Bildschirm gesehen werden können", weiß Meinolf Kellermann, Leiter der Jagdschule Oder-Spree. Derzeit findet ein Kurs in Falkenhagen statt, seit knapp zwei Wochen ist Kellermann auch Leiter des Prüfungsstützpunktes II, zu dem der Landesjagdverband den Schießstand in Falkenhagen ernannt hat.

Vereinszwecke der Seelower Schützen, erklärt Fritz Busse, Mitglied des Vereinsvorstands, seien das jagdliche und sportliche Schießen. Die Jägerschaft aus Märkisch-Oderland habe man als Verbündete gewinnen können. "Dadurch kommen die Jäger mehr zueinander, können hier zu günstigen Konditionen üben und uns sind andere Fördermittel möglich", sagt Busse zufrieden.

Der Schießnachwuchs interessiert sich derzeit besonders für das Bogenschießen. Am Tag der offenen Tür versuchte sich neben anderen Lara an der Armbrust, die zwar leicht an Gewicht ist. Das Zielen jedoch gelingt nicht sofort, die Kraft hinter dem Zug wird leicht überschätzt.