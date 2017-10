Unterlagen aus Durchgangsheim fehlen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Akten des ehemaligen Durchgangsheims Bad Freienwalde, Kindergefängnis genannt, sind nicht mehr vorhanden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung zu einer Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Jutta Lieske hervor. Diese hatte angefragt, "ob Unterlagen der Bewohner des ehemaligen Durchgangsheimes in Bad Freienwalde aus der Sicht der Heimführung vorhanden und nach 1987 archiviert" worden seien.

"Das Durchgangsheim der Jugendhilfe in Bad Freienwalde unterstand bis zu seiner Auflösung zum 1. September 1987 dem Rat des Bezirkes Frankfurt (Oder)", teilte das Bildungsministerium mit. Die Unterlagen über die Einweisungen seien in den für den Wohnort der Eltern zuständigen Ämter, in den heutigen Kreisarchiven, zu suchen. Ob Heimunterlagen den Kreisarchiven übermittelt worden sind, sei jedoch nicht bekannt.

Das für das Archivwesen zuständige Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur erklärte: "Das Durchgangsheim der Jugendhilfe Bad Freienwalde unterstand dem Rat des Bezirkes Frankfurt (Oder). Es wurde mit Beschluss des Rates des Bezirkes Frankfurt (Oder) (11- 4/68) vom 16. Februar 1968 errichtet. Es sollte "Kapazitäten bündeln", die vorher in den Kreisen vorgehalten wurden. Grundlage dafür war der Ministerratsbeschluss der DDR vom 28. Mai 1964."

Für das Durchgangsheim sei der Abteilung Volksbildung des Rates des Bezirkes Frankfurt (Oder) die ehemalige Untersuchungshaftanstalt in der Adolf-Bräutigam-Straße übertragen worden. Die Kapazität sollte 20 Plätze umfassen. Nach der Auflösung am 1. September 1987 wurde im Jugendwohnheim für Hilfsschüler "Erich Hannemann" stattdessen eine Aufnahmeabteilung mit fünf Plätzen eingerichtet und dem Rat des Kreises Bad Freienwalde unterstellt. Neuer Aufgabenschwerpunkt sei die "Rückführung aufgegriffener Minderjähriger" gewesen. Das Gebäude wurde der Volkspolizei rückübertragen.

Die im Brandenburgischen Landeshauptarchiv vorhandenen Unterlagen des Rates des Bezirkes enthalten nur wenige Informationen zum Durchgangsheim. Ob Unterlagen der Kinder und Jugendlichen 1987 an den Kreis übergegangen sind, lasse sich nicht ermitteln, so das Ministerium.

Da das Durchgangsheim eine Zwischenstation der Jugendhilfe war, sei zu vermuten, dass eventuelle Unterlagen den Einrichtungen übergeben wurden, die die Kinder und Jugendlichen aufnahmen. Das Landeshauptarchiv habe keine personenbezogenen Akten und keinen Bestand zum Durchgangsheim.