Rathaus macht Platz zum Wohnen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) In diesem Monat startet der Abriss des Alten Rathauses an der Lindenallee. Die Gebäude stehen leer. Einzige Bewohner sind Fledermäuse. Jetzt soll das Rathaus Platz machen für neue Mietswohnungen. Nur der alte Rathauskeller bleibt stehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1609047/

Die Abrissbagger kommen wieder nach Schwedt. Diesmal aber sollen sie keine leer stehenden Plattenbauwohnungen platt machen - fast 7000 sind davon inzwischen schon in den Scheren der Beton-Knabberer zerbröselt. Nein, jetzt rücken die Bagger dem Rathaus der Stadt ans Gemäuer, dem alten Rathaus.

Die Stadt steht kurz vor der Vergabe des Abriss-Auftrages. 1,14 Millionen Euro sind dafür im Haushalt eingeplant. Das Gebäude im städtischen Besitz wird nicht mehr gebraucht. Längst wird die Stadt aus dem neuen Rathauskomplex am Dreiklang verwaltet. Die Mitarbeiter sitzen zentral am Dreiklang in einer umgebauten Schule und der denkmalgerecht sanierten Mineralwasserfabrik mit jeweils einem Anbau. Die letzten Leute zogen im Juni 2016 um. Seit Januar 2017 tagt auch die Stadtverordnetenversammlung nicht mehr dort, sondern im Theater und für das Standesamt wurde ein Ersatz am Dreiklang eingerichtet. Die Stechschen Häuser, die nach einem Umbau zu DDR-Zeiten 30 Jahre lang als Rathaus dienten, haben ausgedient. Der Immobilienmarkt befand einen Umbau zu Wohnungen als zu teuer. Zudem kam bei Proben der Gebäudesubstanz heraus, dass das Haus mit Schadstoffen kontaminiert ist.

Noch in diesem Monat soll das Rathaus zur Baustelle eingezäunt und anschließend entkernt werden. Die eigentlichen Abrissarbeiten gehen dann bis Ende Juni 2018. Stehen bleiben soll nur der Gewölbekeller unter einem Seitenflügel zum Innenhof. Diesen Teil des Gebäudes hatte das Land 2015 unter Denkmalschutz gestellt, nachdem ein Schwedter Bürger den Antrag gestellt hatte, das ganze Haus auf die Denkmalliste zu stellen und damit vor dem Abriss zu bewahren. Jetzt soll zumindest der Keller als Relikt der 1843 errichteten Häuser an der früheren Schlossallee erhalten werden. Unter dem Schutz einer neuen Stahlbetondecke und 13 mächtigen Stützpfeilern an den Seiten soll der 20 mal 12 Meter große Keller stabil gehalten werden. Allenfalls als Quartier der Fledermäuse, die momentan unter dem Dach des Rathausturmes hausen, könnte das Gemäuer dann noch dienen, eine Nutzung ist nicht vorgesehen.

Anstelle der Rathausfront zur Lindenallee sollen künftig zwei neue Gebäude mit insgesamt 50 Mietwohnungen, zwei Geschäften und einem Standesamt stehen. Die Genossenschaft Wobag, die 2012 schräg gegenüber schon das Lindenquartier mit mehr als 50 Wohnungen anstelle der alten Gasanstalt errichtet hatte, will das Rathaus-Areal komplett neu bebauen und damit möglichst schon 2018 starten. Das Genehmigungsverfahren für das Bauprojekt läuft bereits.