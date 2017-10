"Angefangenes fortführen, Prioritäten setzen"

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) "Ich möchte das fortsetzen, was Olaf Borchardt in den zurückliegenden Jahren begonnen hat", sagt Monika Hauser als Erstes zur Begründung, warum sie in den Bürgermeisterwahlkampf einsteigen werde. Und im gleichen Atemzug setzt sie hinzu, dass sie auch neue Akzente setzen wolle. Monika Hauser, geboren 1971 in Petershagen-Eggersdorf, Mutter dreier Kinder, will ohne eine Partei im Rücken antreten. Und sie weiß genau, worauf sie sich einlässt.

Seit mittlerweile 20 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in der Gemeinde. Ob in Elternvertretungen ihrer Kinder oder zuerst als berufene Bürgerin im Bauausschuss oder im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport. 2008 und 2014 wurde sie in die Gemeindevertretung des Doppeldorfes gewählt und seit der vorigen Kommunalwahl leitet sich den Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport. Als Abgeordnete engagiert sie sich für die Themen Bildung und ÖPNV und ist seit 2009 als Schöffin im Verwaltungsgericht Frankfurt ehrenamtlich tätig. "In den verschiedenen Gremien habe ich auch gelernt, mit schwierigen Personen auszukommen", sagt sie, wohl wissend, dass Kommunalpolitik oft von den Beweggründen Einzelner beeinflusst wird. Sogenannte ganz "große Politik" sei nicht ihr Streben, sondern, "ich kann da was bewegen, wo ich Zuhause bin, wo ich weiß, wie es funktioniert, und wo man etwas verändern kann und auf jeden Fall auch muss", sagt sie. Zudem kenne sie sich auch mit "Wirtschaftsunternehmen" aus. In dritter Generation gehört ihrer Familie das Seeschloss in Eggersdorf, in dem sie den Bereich Öffentlichkeitarbeit und Kundenkontakt pflege. In den Wahlkampf steige sie daher mit großer Unterstützung ihrer ganzen Familie ein. "Der Betrieb hier läuft dann ohne mich weiter", ist sie sich sicher.

Auf ihrem Arbeitsplan als Bürgermeisterin stünden etliche dringende Aufgaben. "Die Gleichberechtigung beider Ortsteile ist immer noch ein Thema, ebenso die Rathausarbeit." Die Verwaltung sei unterbesetzt, vieles bleibe liegen oder dauere sehr lange. "Baustellen" sind für Monika Hauser die Takterhöhung im Linienbusverkehr und die Schaffung von Kindergärten und Grundschulplätzen. "Wohnungsbau auf jeden Fall, aber unter Einbehaltung des ländlichen Charakters des Doppeldorfes", sagt sie. Ein medizinisches Facharztzentrum fehle im Ort und in den Ortsteilen Bolzplätze für die Jugend. Wichtig seien ihr auch Traditionen, Feste und Feiern, für die aber dringend eine Festwiese gebraucht würde.