Fördermittel für Kitas aus drei Programmen

Landrat Gernot Schmidt erklärt dazu: "Das Thema frühkindliche Bildung hat im politischen Raum deutlich an Bedeutung gewonnen. In den ersten Lebensjahren eines Kindes werden die Weichen für seine spätere Entwicklung gelegt. Daher begrüße ich ausdrücklich, die aktuellen Initiativen von Bundes und Landesebene zur Verbesserung der Bedingungen in unseren Kindertageseinrichtungen und werbe bei allen Trägern von diesen Förderleistungen Gebrauch zu machen."

Die Programme sind erstens das Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 (U6-Ausbau) im Land Brandenburg. Ziel ist dabei die Schaffung zusätzlicher Plätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt. Der Abschluss der Baumaßnahme soll bis zum 30. Juni 2022 erfolgen, die Höchstsumme der Förderung beträgt 249 000 Euro.

Zweitens läuft das Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2018/19. Ziel sind dabei Modernisierungsmaßnahmen oder bauliche Anpassungen von Kindertageseinrichtungen. Der Abschluss der Baumaßnahme muss bis 31. Juli 2019 erfolgen. Die Höchstsumme der Förderung beträgt 150 000 Euro.

Und drittens gibt es das Projekt "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen" 2017 bis 2020. Ziele dabei sind die Stärkung der Eltern in der Erziehungskompetenz, die Weiterentwicklung der pädagogischen Ansätze und Konzepte inklusiver Kindertagesstätten und die Kooperation mit Anbietern familienunterstützender Dienste und Leistungen in der Region. Der Antrag dafür ist mit Kosten- und Finanzierungsplan, Situationsanalyse, Programmzielen, Einbindung der Eltern, Aufgabenprofil der Fachkraft beim Jugendamt des Kreises einzureichen. Der Förderumfang beträgt eine halbe bis eine Stelle, Sachmittel (max. 20 Prozent der Personalkosten), max. 4000 Euro monatlich. 2017 sind für den Landkreis bis zu 120 000 Euro und für die Jahre 2018 bis 2020 jährlich bis zu 360 000 Euro vorgesehen.

Die Zuwendungsbescheide werden bis zum 31. Dezember 2018 vom Bildungsministerium erlassen. Die Umsetzung des Konzepts "Kiez-Kita" erfolgt durch das Jugendamt. Das Land Brandenburg gewährt den Trägern der Kitas einen Zuschuss.