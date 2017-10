"Mit der Seele bin ich bei Kleist"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Geboren wurde Thomas Thieme in Weimar, 1984 reiste er in die BRD aus. Anfangs vor allem auf der Bühne erfolgreich, gehört er mittlerweile zu den gefragtesten Darstellern in Film und Fernsehen. Wie sein Verhältnis zum Werk Bertolt Brechts ist, das der 68-Jährige jetzt erneut in Frankfurt (Oder) präsentiert, darüber hat er mit Stephanie Lubasch gesprochen.

Herr Thieme, Sie haben bereits Brechts "Baal" gemeinsam mit Ihrem Sohn Arthur auf die Bühne gebracht, jetzt zeigen Sie an der Oder "Das Leben des Galilei". Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Das Brecht-Festival Augsburg fragte mich vor fünf Jahren, ob ich den "Baal" machen will. Ich sagte: Allein?! Wie stellen Sie sich das vor?! Am Ende habe ich mir aus fünf Fassungen was zusammengesucht, von dem ich dachte, dass die Leute es verstehen. Und dann gibt es ja noch die Lieder ... Da war ich ganz schnell bei meinem Sohn, der Musiker ist. Wir haben das dann zusammen einstudiert, und es wurde ein großer Erfolg. Später fragte Augsburg nach was anderem. Ich fand eigentlich, man kann nicht den ganzen Brecht für Bassgitarre aufarbeiten! Doch die Regisseurin Julia von Sell hat uns vom "Galilei" eine knackige Fassung gemacht ... Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut läuft, aber nun sind die Programme in der Welt und wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und natürlich haben sie auch unsere Vater-Sohn-Beziehung beeinflusst: Es ist schön, wenn man so ganz ohne Streit zusammen auf der Bühne stehen kann - einfach, weil man zusammen arbeitet!

Sie kommen aus Weimar - in der DDR war Brecht ja Schulstoff. Haben Sie ihn damals schon mit Genuss gelesen?

Also die Schule hat ihn mir nicht nähergebracht. Auch nicht die Staatliche Schauspielschule in Berlin, deren Ausbildung ja auf Brechts Theorie der Verfremdung ausgerichtet war. Was ich da eigentlich machen sollte, habe ich ohnehin nie verstanden. Was für ein unglaublicher Dichter, vor allem auch was für ein großer Lyriker Brecht war, das ist mir erst viel später klar geworden.

Welche Figur mögen Sie denn mehr - Baal oder Galilei?

Vom Sinnlichen her, davon, was er so an Anarchie auswirft, ist mir der Baal schon näher. Zumal es sich heutzutage ja ausgebaalt hat: Für so einen ist hier gar kein Platz mehr, den würden alle einsperren. Auch wenn mir Galilei mit seinem Verstand imponiert, als Wissenschaftler: Müsste ich mich entscheiden, würde ich immer Baal wählen.

Sie kommen im Rahmen der Kleist-Festtage nach Frankfurt(Oder) - noch ein großer Dichter. Nun stammen Sie ja aus Weimar - ist Ihnen am Ende Goethe näher als Kleist?

Als ich anfing, war ich 100Prozent Kleist und null Prozent Goethe! Den konnte mir Weimar nicht näherbringen. Obwohl ich sogar auf einer Goethe-Schule war ... Später hat sich das dann etwas gedreht, als ich begriffen habe, was auch Goethe für ein unglaublicher Autor war. Und dann habe ich ja in Weimar den "Faust" gespielt - als Weimarer Jung'! Das war schon eine hochinteressante Erfahrung. Heute würde ich sagen: Mit der Seele bin ich bei Kleist, mit dem Kopf bei Goethe.

Das Festivalmotto "Hier war Luther nie - Glaubensfragen" greift das diesjährige Reformationsjubiläum auf. Sind Sie ein gläubiger Mensch?

Da muss ich mit einer Floskel antworten: Ja, aber ich gehe nicht in die Kirche. Obwohl ich getauft und konfirmiert bin. An irgendetwas aber glauben wir doch alle, auch ich. Ich ahne etwas, das uns zusammenhält, aber ich glaube nicht an irgendeine religiöse Ikone.

Im Rückblick haben Sie für die DDR klare Worte gefunden - statt Honecker und Mielke hätten Ihnen eher die allgemeinen Verhältnisse das Leben unerträglich gemacht, muffig, schmierig, duckmäuserisch sei es gewesen. Seit der Wende sind Sie wieder viel im Osten unterwegs. Wie erleben Sie ihn heute?

Wenn man sich nach der Bundestagswahl auf der Karte die Erfolgsländer der AfD ansieht, dann ist die ganze DDR schwarz. Was soll man dazu sagen? Ich finde das schlimm. Andererseits: Es muss Gründe dafür geben. Es ist ja nicht so, dass auf der einen Seite nur Idioten leben und auf der anderen Seite alle Schlauen. Als Galilei nach der Folter seiner Lehre abgeschworen hat, sagt Andrea, sein Schüler, zu ihm: "Unglücklich das Land, das keine Helden hat", und Galilei antwortet: "Unglücklich das Land, das Helden nötig hat." Mein Vorteil ist, dass ich aus Weimar rausgegangen bin, hochintelligente Menschen getroffen habe wie Heiner Müller und Christoph Hein. Dadurch habe ich die eine oder andere Meinung gehört, die subtiler ist. Insgesamt muss ich sagen, habe ich also ein gespaltenes Verhältnis zu meiner alten Heimat.

In jungen Jahren haben Sie die Medaille für hervorragendes Volkskunstschaffen in Gold bekommen, vor drei Jahren die Goldene Kamera. Welche Auszeichnung wiegt denn mehr?

Stimmt, die Medaille habe ich 1965 bei den Arbeiterfestspielen bekommen, da war ich die "junge Hoffnung". Ich glaube, ich habe sie sogar noch ... Aufgrund der Tatsache, dass diese Preis-Arie in meinem Beruf mittlerweile inflationär ist, würde ich sagen, die Medaille wiegt mehr. Vom Herzen her ist sie sogar für alle Zeiten die Nummer eins!

Frankfurter Kleist-Festtage, 5.-15.10., Programm unter www.kleistfesttage.de

"Das Leben des Galilei", konzertante Lesung, 8.10., 17Uhr, Kleist Forum, Frankfurt (Oder), Kartentelefon 0335 4010120